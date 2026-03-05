Prima pagină » Social » Ce elevi se pot înscrie la liceu fără susținerea evaluării naționale. Anunțul Ministerul Educației

Ministerul Educației a lansat în consultare proiectul de ordin privind metodologia de înscriere la liceu în anul 2026-2027 a elevilor care au obținut premii pe parcursul gimnaziului.
Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Metodologiei de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2026 – 2027, a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Astfel, absolvenții de clasa a VIII-a care au obținut, pe parcursul gimnaziului premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau premiile I, II sau III, respectiv medalia de aur, argint sau bronz la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării se pot înscrie la liceu fără susținerea evaluării naționale.

Potrivit proiectului, acești absolvenți pot participa la procesul de înscriere în clasa a IX-a într-un singur județ, iar înscrierea lor se realizează pe baza listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/ specializarea/domeniul de pregătire profesională la care se face înscrierea, disponibilă spre consultare.

Forma finală a proiectului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit și după ședința Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

