Vacanța de schi a elevilor, decisă pe județe. Când se întorc elevii la școală

Elevii din București și din alte 21 de județe intră în vacanța de schi 2026 vineri, 13 februarie, după cursuri. Vacanța mobilă are o durată de o săptămână și face trecerea dintre modulul 3 și modulul 4 al anului școlar 2025–2026.
Vacanța din luna februarie este stabilită diferit de la un județ la altul, la decizia inspectoratelor școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Inspectoratele au fost obligate să stabilească perioada până la 1 aprilie 2025, după consultări cu părinții, elevii și cadrele didactice.
Pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud, vacanța de schi a început luni, 9 februarie, și se încheie vineri, 13 februarie. Aceștia revin la cursuri luni, 16 februarie, odată cu debutul modulului 4.
În această perioadă intră în vacanță elevii din următoarele județe:
Arad, Argeș, Bihor, Brașov, București, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea.
Această perioadă a fost stabilită pentru județele:
Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea.
Simulare Evaluare Națională (clasa a VIII-a):
Simulare Bacalaureat 2026:
Cele două programe se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, în module diferite, pe perioade de câte 5 zile consecutive, stabilite de fiecare unitate de învățământ.
Școlile au avut termen până la 1 aprilie 2025 pentru a anunța părinții și elevii calendarul exact.