Prima pagină » Social » Vacanța de schi a elevilor, decisă pe județe. Când se întorc elevii la școală

Vacanța de schi a elevilor, decisă pe județe. Când se întorc elevii la școală

Vineri, după ore, elevii din București alte 21 de județe intră în vacanța de schi. Săptămâna de vacanță e stabilită diferit, în funcție de deciziile inspectoratelor școlare locale.
Vacanța de schi a elevilor, decisă pe județe. Când se întorc elevii la școală
Luiza Moldovan
13 feb. 2026, 09:45, Social

Elevii din București și din alte 21 de județe intră în vacanța de schi 2026 vineri, 13 februarie, după cursuri. Vacanța mobilă are o durată de o săptămână și face trecerea dintre modulul 3 și modulul 4 al anului școlar 2025–2026.

Vacanța din luna februarie este stabilită diferit de la un județ la altul, la decizia inspectoratelor școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Inspectoratele au fost obligate să stabilească perioada până la 1 aprilie 2025, după consultări cu părinții, elevii și cadrele didactice.

Județele care sunt deja în vacanță

Pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud, vacanța de schi a început luni, 9 februarie, și se încheie vineri, 13 februarie. Aceștia revin la cursuri luni, 16 februarie, odată cu debutul modulului 4.

Vacanța de schi: 16–22 februarie 2026

În această perioadă intră în vacanță elevii din următoarele județe:
Arad, Argeș, Bihor, Brașov, București, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea.

Vacanța de schi: 23 februarie – 1 martie 2026

Această perioadă a fost stabilită pentru județele:
Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea.

Structura anului școlar 2025–2026

  • Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
  • Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • Modul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de județ)
  • Vacanța de schi: o săptămână, între 9 februarie – 1 martie 2026
  • Modul 4: 16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026
  • Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026
  • Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026
  • Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Când se încheie anul școlar pentru clasele terminale

  • Clasele a XII-a / a XIII-a: 5 iunie 2026
  • Clasa a VIII-a: 12 iunie 2026
  • Liceu tehnologic și profesional: 26 iunie 2026

Simulări examene naționale 2026

Simulare Evaluare Națională (clasa a VIII-a):

  • 16 martie: Limba română
  • 17 martie: Matematică
  • 18 martie: Limba maternă
  • 30 martie: comunicarea rezultatelor

Simulare Bacalaureat 2026:

  • 23 martie: Limba română
  • 24 martie: proba obligatorie a profilului
  • 25 martie: proba la alegere
  • 26 martie: limba maternă
  • 16 aprilie: comunicarea rezultatelor

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Cele două programe se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, în module diferite, pe perioade de câte 5 zile consecutive, stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Școlile au avut termen până la 1 aprilie 2025 pentru a anunța părinții și elevii calendarul exact.

Recomandarea video

Ingineră în Galați, vânzătoare de ziare în Italia / Viața de imigrant a Tatianei Vizureanu
G4Media
„Te rog încet! Mama..” Mesajul viral scris pe ghiozdan de un livrator Glovo din Nepal
Gandul
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Cancan
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport
Secretele mașinilor chinezești. Constructorii din țara asiatică lansează primele mașini electrice cu cele mai avansate baterii din lume
Libertatea
Ce s-a ales de Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu! A dispărut din lumina reflectoarelor. Face furori la 45 de ani
CSID
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor