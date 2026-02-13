Vacanța de schi a elevilor, decisă pe județe. Când se întorc elevii la școală

Elevii din București și din alte 21 de județe intră în vacanța de schi 2026 vineri, 13 februarie, după cursuri. Vacanța mobilă are o durată de o săptămână și face trecerea dintre modulul 3 și modulul 4 al anului școlar 2025–2026.

Vacanța din luna februarie este stabilită diferit de la un județ la altul, la decizia inspectoratelor școlare, în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026. Inspectoratele au fost obligate să stabilească perioada până la 1 aprilie 2025, după consultări cu părinții, elevii și cadrele didactice.

Județele care sunt deja în vacanță

Pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud, vacanța de schi a început luni, 9 februarie, și se încheie vineri, 13 februarie. Aceștia revin la cursuri luni, 16 februarie, odată cu debutul modulului 4.

Vacanța de schi: 16–22 februarie 2026

În această perioadă intră în vacanță elevii din următoarele județe:

Arad, Argeș, Bihor, Brașov, București, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Sălaj, Teleorman, Tulcea, Vâlcea.

Vacanța de schi: 23 februarie – 1 martie 2026

Această perioadă a fost stabilită pentru județele:

Alba, Bacău, Botoșani, Brăila, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Maramureș, Mureș, Neamț, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vrancea.

Structura anului școlar 2025–2026

Modul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Modul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Modul 3: 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 (în funcție de județ)

Vacanța de schi: o săptămână, între 9 februarie – 1 martie 2026

Modul 4: 16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Modul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Când se încheie anul școlar pentru clasele terminale

Clasele a XII-a / a XIII-a: 5 iunie 2026

Clasa a VIII-a: 12 iunie 2026

Liceu tehnologic și profesional: 26 iunie 2026

Simulări examene naționale 2026

Simulare Evaluare Națională (clasa a VIII-a):

16 martie: Limba română

17 martie: Matematică

18 martie: Limba maternă

30 martie: comunicarea rezultatelor

Simulare Bacalaureat 2026:

23 martie: Limba română

24 martie: proba obligatorie a profilului

25 martie: proba la alegere

26 martie: limba maternă

16 aprilie: comunicarea rezultatelor

„Școala altfel” și „Săptămâna verde”

Cele două programe se vor desfășura între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, în module diferite, pe perioade de câte 5 zile consecutive, stabilite de fiecare unitate de învățământ.

Școlile au avut termen până la 1 aprilie 2025 pentru a anunța părinții și elevii calendarul exact.