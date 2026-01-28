Prima pagină » Social » Calendarele de desfășurare a olimpiadelor școlare, publicate de Ministerul Educației

Calendarele de desfășurare a olimpiadelor școlare, publicate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a publicat, miercuri, listele și calendarele de desfășurare a olimpiadelor școlare care sunt programate în anul școlar 2025-2026. Lista include competițiile care se vor desfășura în România, atât cele internaționale, naționale sau regionale.
Daiana Rob
28 ian. 2026, 19:03, Social

Anunțul a fost dat, miercuri, prin intermediul unui mesaj oficial publicat pe pagina de Facebook a Ministerului Educației.

Reprezentanții ministerului au precizat că listele includ competiții școlare adresate elevilor din învățământul gimnazial și liceal.

Oficialii atrag că, în învățământul preuniversitar de stat este interzisă organizarea și desfășurarea competițiilor și concursurilor școlare cu taxă, pentru care se solicită din partea părinților sau a elevilor orice fel de contribuție financiară, chiar dacă ar fi vorba despre achiziționarea de cărți, reviste sau ghiduri. 

Etapele din cadrul olimpiadelor școlare nu au fost programate în perioadele în care au loc simulările pentru examenele naționale, probele de aptitudini sau verificare a cunoștințelor de limbă modernă/maternă în vederea admiterii la liceu, evaluarea națională pentru clasa a VI-a sau în zile ce corespund unor sărbători legale.

În situația în care un elev este calificat la mai multe competiții și există perioade de suprapuneri între acestea, Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare va analiza fiecare situație în mod individual și va identifica soluții adecvate, în urma unei solicitări scrise formulate de către părinte sau de reprezentantul legal, în cazul elevilor minori. În cazul elevilor majori, aceștia pot solicita în scris situația lor. 

Calendarele, dar și listele sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației, la secțiunea Învățământ Preuniversitar, Olimpiade și Concursuri.

