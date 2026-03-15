O parapantă cu motor s-a prăbușit în județul Bihor. Pilotul și o tânără au murit

Potrivit Isu Bihor, pompierii au fost sesizați în jurul orei 18:55 cu privire la faptul că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp de pe raza localității Olosig.
La fața locului au fost trimise o autospecială de intervenție, o ambulanță SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD și un echipaj al SAJ.
La sosirea echipajelor, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator.
Medicii au făcut manevre de resuscitare pilotului, în vârstă de 52 de ani, și pasagerei, în vârstă de 19 ani.
Ambele victime au fost declarate decedate.