O parapantă cu motor s-a prăbușit în județul Bihor. Pilotul și o tânără au murit

Potrivit Isu Bihor, pompierii au fost sesizați în jurul orei 18:55 cu privire la faptul că o parapantă cu motor, în care se aflau două persoane, s-a prăbușit pe un câmp de pe raza localității Olosig.

La fața locului au fost trimise o autospecială de intervenție, o ambulanță SMURD, echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD și un echipaj al SAJ.

La sosirea echipajelor, cele două victime se aflau în afara parapantei, ambele în stop cardio-respirator.

Medicii au făcut manevre de resuscitare pilotului, în vârstă de 52 de ani, și pasagerei, în vârstă de 19 ani.

Ambele victime au fost declarate decedate.