Opționalele ar putea fi predate de doi sau mai mulți profesori și unor grupe de elevi

Ministerul a anunțat miercuri lansarea în consultare publică a Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia elevului din oferta școlii.

Proiectul prevede posibilitatea ca opționalele să poată fi organizate pe grupe de elevi, nu doar la nivel de clasă.

De asemenea, este prevăzută posibilitatea ca doi sau mai mulți profesori să predea – simultan sau alternativ – un opțional interdisciplinar.

Reprezentanții ministerului precizează că proiectul reglementează mai clar procesului de consultare a elevilor și a părinților și pune accent pe monitorizarea și evaluarea impactului opționalelor, astfel că școlile vor putea fundamenta deciziile curriculare pe date și evidențe.

Proiectarea opționalului corespunde, de regulă, unui an școlar, cu un buget de timp de 1 oră/săptămână.