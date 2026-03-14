ONU atrage atenția: până în 2050, Ucraina ar putea deveni țara cu cea mai mică proporție de tineri din lume. Cum stă România

Ucraina: până în 2050, doar 6,6% din populația țării va fi de până în 25 de ani

Raportul ONU arată că, în cazul Ucrainei, în 2000 țara avea 7,349 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. Reprezentau 14,8% din populația țării.

În 2025, la 3 ani după ce Rusia a invadat-o, Ucraina mai are doar 4,181 milioane de tineri. Adică doar 9%.

Până în 2050, Ucraina ar putea rămâne doar cu 2,315 milioane de tineri între 15 și 24 de ani. Aceasta reprezintă doar 6,6% din populația țării, atrage atenția ONU.

Raportul complex abordează multe tematici, inclusiv decesele în rândul tinerilor cauzate de violența colectivă și de intervențiile autorităților.

„Tinerii de sex masculin sunt afectați în mod disproporționat, reprezentând 89 % dintre victime în 2021.

Conflictele armate în curs din țări precum Afganistan, Burkina Faso, Republica Democratică Congo, Etiopia, Sudan, Ucraina și Yemen au un impact devastator asupra tinerilor. Aceștia sunt adesea uciși, mutilați, supuși violenței sexuale, traumatizați sau strămutați forțat, fie în interiorul țărilor lor, fie peste granițele internaționale.

Mortalitatea tinerilor legată de intervențiile legale – care implică adesea forțele de ordine – rămâne, de asemenea, o problemă critică în țări precum Haiti și Filipine, ridicând îngrijorări cu privire la utilizarea excesivă a forței, impunitatea și încălcările drepturilor omului, în special în rândul populațiilor de tineri marginalizați și vulnerabili”, susține raportul.

În 2050, numărul tinerilor din România ajunge la doar 11% din totalul populație

Nici în cazul României, situația nu este prea fericită.

Documentul ONU arată că în 2020, România avea doar 3,4 milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, însemnând 15,6% din total populație.

Anul trecut, în 2025, numărul tinerilor, din total populație, crescuse: erau 2,102 milioane. Adică 20,3% din total.

Însă pentru 2050, predicțiile ONU pentru numărul tinerilor din România sunt următoarele: 1,598 de milioane de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, ceea ce înseamnă doar 11,6%, practic aproape jumătate de numărul din 2025.

ONU recomandă ca guvernele să facă strategii pentru tineri

„Având în vedere că populația tânără la nivel mondial depășește 1,3 miliarde de persoane, se preconizează că structura și distribuția geografică a acesteia se vor modifica semnificativ în următoarele decenii.

Modelele de creștere a populației tinere vor varia probabil de la o țară la alta, creând oportunități și provocări diverse, care depind de contextele demografice, sociale și economice locale.

Aceste schimbări vor modela modul în care tinerii trăiesc, învață, muncesc și participă la viața socială, cu consecințe importante pentru dezvoltare, echitate și bunăstare.

Abordarea acestor dinamici necesită politici orientate spre viitor în domeniul educației, sănătății, ocupării forței de muncă, protecției sociale și autonomizării tinerilor, integrate în strategii naționale de dezvoltare mai ample.

Datele și proiecțiile din raport oferă guvernelor, organizațiilor de tineret și societății civile o bază solidă de dovezi pentru a anticipa nevoile emergente, pentru a concepe intervenții țintite și a se asigura că schimbările demografice contribuie la o dezvoltare incluzivă, echitabilă și durabilă.

Prin corelarea previziunilor demografice cu acțiunile strategice, părțile interesate pot împuternici tinerii ca factori ai progresului social și economic”, recomandă ONU.