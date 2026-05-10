Incendiu puternic la o locuință din Băneasa. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineață, la o gospodărie din localitatea Băneasa, flăcările cuprinzând mansarda, podul și acoperișul locuinței.
Foto: ISU Giurgiu
Andrei Rachieru
10 mai 2026, 09:43, Social
La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu și ai Punctului de Lucru Greaca, cu trei autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Potrivit reprezentanților ISU, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. Salvatorii au acționat rapid pentru localizarea și lichidarea focului, reușind să împiedice extinderea acestuia la locuințele din apropiere.

Din fericire, nu au fost raportate victime.

Conform pompierilor, cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric.

Reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor importanța verificării instalațiilor electrice și recomandă evitarea suprasolicitării prizelor sau folosirea aparatelor electrice defecte, pentru prevenirea unor astfel de incidente.

