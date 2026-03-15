Prima pagină » Social » Semnificaţii istorice pentru data de 15 martie. De la asasinarea lui Iulius Cezar la bătălia de la Monte Cassino

Data de 15 martie a rămas înscrisă în istorie prin evenimente care au schimbat cursul lumii, de la momente decisive în politica Romei antice până la episoade majore din era marilor descoperiri geografice şi din cel de-Al Doilea Război Mondial.
Gabriel Negreanu
15 mart. 2026, 05:20

Unul dintre cele mai cunoscute evenimente legate de această zi este asasinarea lui Iulius Cezar, în anul 44 î.Hr., în chiar ziua Ideelor lui Marte. Liderul roman a fost ucis în Senat de un grup de conspiratori care se temeau de concentrarea puterii în mâinile sale. Moartea sa a deschis o perioadă de instabilitate politică, războaie civile şi transformări profunde care aveau să ducă, în cele din urmă, la apariţia Imperiului Roman.

Tot într-o zi de 15 martie, dar în 1493, Cristofor Columb se întorcea în Spania după prima sa călătorie transatlantică. Expediţia sa, finanţată de Coroana spaniolă, a marcat începutul unei noi epoci în istoria omenirii, deschizând drumul marilor explorări şi al contactului permanent dintre Europa şi continentul american. Revenirea navigatorului a fost primită cu interes şi entuziasm, vestea descoperirilor sale schimbând rapid perspectiva Europei asupra lumii cunoscute.

Data de 15 martie este legată şi de luptele grele de la Monte Cassino, din 1944, una dintre cele mai importante confruntări de pe frontul italian în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Bătălia, purtată între forţele aliate şi trupele germane, a devenit simbolul rezistenţei şi al sacrificiului uman. Zona abaţiei Monte Cassino a fost scena unor bombardamente şi atacuri repetate, într-o ofensivă care urmărea deschiderea drumului spre Roma. Luptele aveau să rămână în memoria colectivă drept unele dintre cele mai dure din campania italiană.

Prin aceste evenimente, 15 martie apare ca o dată cu o puternică încărcătură istorică. Fie că vorbim despre sfârşitul dramatic al unui conducător legendar, despre începutul unei noi viziuni asupra lumii sau despre confruntări decisive ale secolului XX, această zi reuneşte episoade care au influenţat profund destinul civilizaţiei.

Recomandarea video

FOTO Ghid de 3 zile în Bergamo, orașul „frate” cu Transilvania / Ce să faci, să mănânci și să vezi în orașul care făcea parte din același stat cu Clujul, acum 200 de ani
G4Media
Produsul alimentar redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Majoritatea românilor îl consumă zilnic
Gandul
Dan Alexa a înscris în poarta vedetei, la party-ul de Revelion! Detaliile care schimbă totul în divorțul momentului
Cancan
FOTO. „Ești perfectă”. Apariției vedetei i-a extaziat pe fani
Prosport
Ce a stat în spatele deciziei lui Donald Trump de a lovi Iranul și lupta SUA pentru a limita consecințele
Libertatea
Ce trebuie să faci cu perișoarele înainte să le adaugi în ciorbă. Trucul care le face mai pufoase
CSID
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Promotor