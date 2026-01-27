Raport: Elevii bucureșteni vin la școală cu țigări, droguri, arme și spray-uri lacrimogene

Elevii din București fumează într-un procent îngrijorător, ba mai vin și la școală cu produse din tutun, arată Raportul privind implementarea Statutului elevului la nivelul Municipiului București (RISEMB), realizat de Consiliul Municipal al Elevilor București pentru anul școlar 2024 – 2025.

Raportul – care analizează respectarea drepturilor și obligațiilor elevilor, pe baza răspunsurilor colectate atât de la elevi, cât și de la cadrele didactice – arată că mai arată că 22,2% dintre elevii respondenți declară că, în ultimul an, au avut asupra lor alcool, tutun sau alte obiecte interzise, fie pentru uz personal, fie pentru alte persoane.

Tutunul și alcoolul sunt menționate explicit în Raport

Deși majoritatea elevilor (77,8%) afirmă că nu au fost implicați în astfel de situații, procentul celor care recunosc posesia produselor din tutun indică o problemă persistentă în mediul școlar.

Raportul menționează explicit tutunul – inclusiv țigările – alături de alcool și alte substanțe, ca elemente care contravin regulamentelor școlare și pot afecta siguranța și sănătatea elevilor.

Totuși, majoritatea nu au astfel de obiecte asupra lor

Chiar dacă procentul elevilor care nu au astfel de stimulente asupra lor este mai mare decât al celorlalți autorii Raportului avertizează că nu avem de-a face cu un fenomen marginal, nu este izolat și nu are de gând să dispară de la sine, că este nevoie de măsuri de prevenție și de educație continuă.

Violența și respectarea drepturilor elevilor

Dar fumatul și deținerea produselor din tutun nu sunt singurele probleme din școlile din București.

22,2% dintre elevi au spus că au fost implicați în acte de violență, ceea ce indică necesitatea intensificării programelor de prevenție și promovare a respectului reciproc.

În cazuri izolate, profesorii au raportat prezența altor obiecte sau substanțe interzise: alcool, droguri, arme sau spray-uri lacrimogene.

În ce privește respectarea drepturilor elevilor, raportul analizează modul în care este aplicat Statutul elevului, inclusiv aspecte legate de discriminare, relația elev–profesor și climatul educațional.