Mulți adolescenți folosesc țigările electronice noaptea. Cercetătorii trag un semnal de alarmă

Rezultatele, publicate în European Journal of Pediatrics, subliniază ceea ce cercetătorii descriu ca un nivel „neașteptat de ridicat” de dependență și stresul mental pe care îl poate provoca fumatul nocturn.

Studiul a chestionat 978 de elevi din cinci școli secundare din întreaga țară. Aproape jumătate dintre ei – 396 de adolescenți – au declarat că au fumat sau au vapat în ultimul an, iar 183 au raportat că o fac zilnic.

Consumul de nicotină începe de la 13 ani

Majoritatea au început să consume nicotină în jurul vârstei de 13 ani, trecând adesea la țigări și „subliniind responsabilitatea factorilor de decizie de a limita influența industriei tutunului și de a reduce accesul tinerilor la produsele cu nicotină”, au afirmat cercetătorii, potrivit Dutch News.

Medicii implicați în studiu au afirmat că utilizarea țigărilor electronice pe timp de noapte este un indicator clar al dependenței. De asemenea, ei au avertizat că mulți părinți nu știu că copiii lor fumează. Când părinții află, au spus ei, adesea este mai ușor pentru adolescenți să caute ajutor pentru a renunța.

Expertul în dependență Reinout Wiers, profesor de psihopatologie developmentală la Universitatea din Amsterdam, a declarat pentru Volkskrant că a fost surprins de numărul mare de adolescenți care utilizează țigări electronice pe timp de noapte. „Mi se pare alarmant”, a spus el.

Vaporii țigărilor electronice conțin substanțe care pot irita sau afecta sistemul respirator, iar utilizatorii se confruntă cu un risc crescut de cancer.

Majoritatea țigărilor electronice conțin nicotină, care creează dependență și este deosebit de periculoasă pentru adolescenți, deoarece creierul lor este încă în dezvoltare. Țigările electronice nu pot fi vândute legal persoanelor sub 18 ani.

Cum îți dereglează nicotina somnul

Nicotina acționează și ca stimulent. „Ritmul cardiac crește. Dacă o consumi noaptea, este mai puțin probabil să adormi la loc”, a spus Wiers. „Somnul deficitar duce direct la probleme de sănătate mintală și la performanțe slabe la școală”.

Pneumologii și medicii specializați în dependență au avertizat în repetate rânduri cu privire la popularitatea crescândă a țigărilor electronice.

Cel puțin cinci adolescenți și tineri din Olanda au fost la un pas de moarte după ce au consumat excesiv țigări electronice, iar patru dintre ei au fost ținuți în comă artificială pentru o perioadă mai lungă, a declarat RTL Nieuws la începutul acestui an.

Cercetările au arătat, de asemenea, că unele țigări electronice populare în rândul adolescenților conțin metale toxice, substanțe chimice cancerigene și un nivel de nicotină mult mai ridicat decât cel permis legal.