Prima pagină » Social » Trei mașini, o motocicletă și un troleibuz, implicate într-un accident pe Calea Griviței din Capitală

Trei mașini, o motocicletă și un troleibuz, implicate într-un accident pe Calea Griviței din Capitală

Un accident în care au fost implicate trei autovehicule, o motocicletă și un troleibuz a avut loc vineri seara pe Calea Griviței din Capitală.
Trei mașini, o motocicletă și un troleibuz, implicate într-un accident pe Calea Griviței din Capitală
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
13 mart. 2026, 21:00, Social

Polițiștii Capitalei arată că accidentul a fost sesizat în jurul orei 19.10. Au fost implicate trei autovehicule și un moped, iar în urma impactului a fost avariat și un troleibuz.

În urma impactului, doi dintre șoferii implicați, în vârstă de 27 și 62 de ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost duși la spital.

Patru conducători au fost testați aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind „zero”.

Cel de-al cincilea nu a putut fi testat din motive medicale, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea spitalicească unde a fost transportat.

Polițiștii au instituit restricții de circulație pe Calea Griviței, atât dinspre Podul Grant, cât și dinspre Pasajul Basarab.

Cercetările în acest caz continuă.

