Trei persoane rănite în urma unui accident rutier cauzat de un șofer băut, în Capitală

Brigada Rutieră a transmis, marți, că s-a produs un accident rutier la intersecția dintre bd. Iuliu Maniu și str. Apusului din București.

Un tânăr în vârstă de 24 de ani conducea pe str. Apusului, iar când a ajuns la intersecția cu bd. Iuliu Maniu a intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de o femeie în vârstă de 47 de ani.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

Tânărul de 24 de ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.