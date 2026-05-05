Prima pagină » Știrile zilei » Trei persoane rănite în urma unui accident rutier cauzat de un șofer băut, în Capitală

Trei persoane rănite în urma unui accident rutier cauzat de un șofer băut, în Capitală

Trei persoane au fost rănite în urma unui accident rutier din Capitală, produs marți dimineața de un șofer băut.
Trei persoane rănite în urma unui accident rutier cauzat de un șofer băut, în Capitală
Mediafax Foto
Ioana Târziu
05 mai 2026, 08:08, Social

Brigada Rutieră a transmis, marți, că s-a produs un accident rutier la intersecția dintre bd. Iuliu Maniu și str. Apusului din București.

Un tânăr în vârstă de 24 de ani conducea pe str. Apusului, iar când a ajuns la intersecția cu bd. Iuliu Maniu a intrat în coliziune cu o altă mașină, condusă de o femeie în vârstă de 47 de ani.

În urma accidentului, trei persoane au fost rănite și transportate la spital.

Tânărul de 24 de ani a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.

Recomandarea video