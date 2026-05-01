Salubrizarea stradală, redusă în Sectorul 1. Romprest transmite că are de recuperat peste 90 milioane de lei

Compania Romprest Service SA anunță diminuarea frecvențelor de salubrizare stradală în Sectorul 1 al Capitalei, motivând măsura prin neachitarea unor datorii istorice de către administrația locală.
Sursă foto: Octav Ganea / Mediafax Foto. 2015.
Andrei Rachieru
01 mai 2026, 09:51, Social

Operatorul susține că decizia a fost luată „ca ultimă instanță”, în contextul unei subfinanțări prelungite a serviciului public.

Potrivit unui comunicat transmis de companie, activitatea de colectare separată și transport al deșeurilor municipale de la populație și operatori economici nu va fi afectată.

Romprest afirmă că Primăria Sectorului 1 înregistrează întârzieri de 2.039 de zile la plata facturilor aferente serviciilor de salubrizare stradală din anul 2020, sume validate prin hotărâri judecătorești definitive. Compania susține că valoarea datoriei exigibile depășește 90 de milioane de lei, la care se adaugă penalități și actualizări calculate până la momentul achitării integrale.

„Subfinanțarea serviciului public ne obligă să reducem activitatea”, arată operatorul, care precizează că a amânat aplicarea măsurii „până la limita posibilităților financiare și operaționale”.

În comunicat, Romprest acuză administrația locală că nu a inclus sumele datorate în bugetul local și că alocă „unilateral și arbitrar” fonduri insuficiente pentru stingerea obligațiilor financiare.

Compania mai susține că, pentru plata sumelor stabilite prin hotărâri definitive, nu este necesară o decizie a Consiliului Local, întrucât creanțele au caracter cert și exigibil.

Romprest afirmă că a notificat în repetate rânduri autoritatea locală cu privire la neexecutarea obligațiilor contractuale și că a acordat termene succesive de grație înainte de a decide reducerea frecvențelor de salubrizare stradală.

Operatorul face apel la locuitorii Sectorului 1 să evite abandonarea deșeurilor pe domeniul public în perioada în care serviciile vor fi prestate cu o frecvență redusă.

