Tragedie în Capitală. Cine era femeia medic găsită spânzurată de unitatea exterioară de aer condiționat

Poliția a fost alertată printr-un apel la 112, în jurul orei 07.50. Persoana care a sunat a anunțat că, la o adresă din Sectorul 3, s-ar afla o femeie decedată în exteriorul unui imobil.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii Secției 10, care au confirmat sesizarea.

„Astăzi, 29 aprilie 2026, în jurul orei 07.50, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, s-ar afla o persoană ce pare a fi spânzurată, în exteriorul imobilului. Polițiștii care s-au deplasat de urgență la adresa indicată au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie, în vârstă de aproximativ 42 de ani, care se afla spânzurată de unitatea exterioară de aer condiționat, situată la etajul doi al locuinței”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Română.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu Serviciul Omoruri. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările exacte în care a avut loc decesul.

Surse: Femeia ar fi fost medic și ar fi activat în trecut în cadrul Institutului Național de Medicină Legală

Potrivit unor surse apropiate anchetei, femeia nu ar fi lăsat un bilet de adio. Primele informații indică faptul că aceasta s-ar fi aflat singură în locuință în momentul producerii tragediei.

Femeia ar fi fost medic și ar fi activat în trecut în cadrul Institutului Național de Medicină Legală din Capitală. Surse susțin că aceasta participa inclusiv la deplasări pe teren, alături de polițiști, în cazurile în care era necesară prezența unui medic legist la fața locului. De asemenea, ar fi efectuat de-a lungul carierei sute de necropsii.

Aceleași surse afirmă că medicul ar fi părăsit instituția, după ce ar fi avut probleme la locul de muncă.

În ultima perioadă, femeia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă, mai ales după decesul recent al mamei sale. Potrivit apropiaților, aceasta nu era căsătorită și nu avea copii. De asemenea, nu s-ar fi angajat în altă parte după plecarea de la INML, însă ar fi avut o situație financiară bună.

Tatăl femeii este, potrivit acelorași surse, fost general.

Trupul neînsuflețit a fost ridicat și transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde va fi efectuată necropsia.