Primăria Sectorului 1 dezminte taxa de 70 de lei pe persoană pentru salubrizare

Consiliul Local Sector 1 a aprobat o nouă strategie pentru serviciile de salubrizare, care va intra în vigoare după expirarea contractului cu Romprest, la 30 iunie 2026.

Decizia prevede o modalitate mixtă de gestiune, prin care curățenia stradală și colectarea deșeurilor menajere vor fi administrate separat.

Măsura are scopul de a asigura continuitatea serviciilor și un control mai eficient asupra modului în care sunt realizate intervențiile, potrivit unui comunicat al Primăriei.

Două servicii, doi operatori

Noua formulă de organizare împarte activitățile de salubrizare între doi operatori: curățenia stradală (măturat, spălat, stropit străzi, deszăpezire și intervenții în caz de polei) va fi gestionată direct de Primărie, printr-o societate proprie și colectarea și transportul deșeurilor menajere vor fi atribuite prin licitație unui operator specializat.

Reprezentanții administrației locale susțin că această soluție oferă un echilibru între costuri, control și sustenabilitate, permițând intervenții rapide în teren și, în același timp, utilizarea expertizei unui operator privat pentru gestionarea deșeurilor.

Primăria respinge informațiile despre o taxă de 70 de lei

Primăria Sectorului 1 respinge informațiile potrivit cărora locuitorii ar urma să plătească o taxă lunară de 70 de lei de persoană pentru salubrizare.

Potrivit instituției, această sumă reprezintă doar un indicator de cost estimat, rezultat din raportarea cheltuielilor totale la numărul de locuitori, și nu o taxă stabilită pentru populație.

Primăria Sectorului 1 susține că informația a apărut din confuzia între trei tipuri diferite de servicii: colectarea deșeurilor, curățenia stradală și deszăpezirea.

Curățenia și deszăpezirea, plătite de Primărie

În varianta aprobată, curățenia stradală și deszăpezirea vor fi finanțate integral din bugetul Primăriei, fără a fi incluse într-o taxă pentru cetățeni.

Eventuala taxă va viza exclusiv activitățile legate de deșeurile menajere.

Taxa pentru gunoi, posibil din 2027

Introducerea unei taxe pentru colectarea deșeurilor menajere este în prezent în faza de consultare cu asociațiile de proprietari și ar putea intra în vigoare începând cu anul 2027.

Aceasta va acoperi activități precum colectarea, transportul, sortarea, compostarea și eliminarea deșeurilor.

Primăria precizează că nivelul taxei nu va depăși tarifele practicate în celelalte sectoare ale Capitalei.

Obligație legală: „plătești pentru cât arunci”

Autoritățile locale subliniază că introducerea acestei taxe este impusă de legislația națională și europeană, care aplică principiul „poluatorul plătește”.

În acest context, administrațiile locale sunt obligate să implementeze sistemul „plătești pentru cât arunci”, destinat să eficientizeze gestionarea deșeurilor și să încurajeze colectarea separată.