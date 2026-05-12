10.000 de bujori și trei zile de festival în atmosfera Bucureștiului de altădată

Organizatorii anunță decoruri inspirate de atmosfera Bucureștiului de la începutul anilor 1900, peste 10.000 de bujori și zeci de activități pe parcursul întregului weekend.

În Piața Matache, tema principală va fi „Bucureștiul de altădată”, cu zone decorate în stil de epocă, concerte, ateliere creative și spații gastronomice. „Bujorii, muzica și creativitatea transformă orașul într-un adevărat spectacol de primăvară”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 1.

Decor floral pentru fotografii

Unul dintre punctele centrale ale festivalului va fi Strada Atelierului, unde artiștii vor realiza picturi live chiar în mijlocul zonei amenajate pentru eveniment, într-un spațiu deschis publicului. Tot aici va fi amplasată și o căruță decorată floral, pregătită ca decor pentru fotografii. ”Un decor spectaculos și instagramabil”, spun organizatorii.

Copiii vor avea parte de ateliere creative și activități interactive, iar adulții se vor bucura de concerte, zone gastronomice și produse tradiționale românești aduse de producători locali.

Concerte în Piața Matache

Serile festivalului din Matache vor include recitaluri susținute de Mircea Baniciu, Corul Madrigal și Ozana Barabancea, alături de tineri muzicieni ai Academiei Copiilor și elevi ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu” și ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”.

Totodată, organizatorii anunță că vor fi amplasate rulote gastronomice, degustări și standuri cu produse nealimentare.

Robotică și spectacole la Amzei

În paralel, Piața Amzei va găzdui ateliere de pictură, desen și modelaj floral, cursuri gratuite de robotică pentru copii, spectacole de magie, facepainting și demonstrații de karate pentru începători și avansați.

Printre momentele speciale pregătite pentru public se numără spectacolul „Cei trei purceluși”, susținut de actorii Teatrul Ion Creangă, un concert susținut de Nicu Alifantis, precum și reprezentații pregătite de Andra Gogan Dance Academy și tinere artiste de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”.

Accesul publicului este gratuit în ambele locații.