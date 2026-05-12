Prima pagină » Life-Entertaiment » 10.000 de bujori și trei zile de festival în atmosfera Bucureștiului de altădată

10.000 de bujori și trei zile de festival în atmosfera Bucureștiului de altădată

Piețele Matache și Amzei se transformă, între 15 și 17 mai, în spații dedicate florilor, muzicii și activităților pentru toate vârstele, în cadrul festivalurilor „Bujori în Matache” și „Bujori în Amzei”.
10.000 de bujori și trei zile de festival în atmosfera Bucureștiului de altădată
Maria Miron
12 mai 2026, 14:21, Life-Entertaiment
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Organizatorii anunță decoruri inspirate de atmosfera Bucureștiului de la începutul anilor 1900, peste 10.000 de bujori și zeci de activități pe parcursul întregului weekend.

În Piața Matache, tema principală va fi „Bucureștiul de altădată”, cu zone decorate în stil de epocă, concerte, ateliere creative și spații gastronomice. „Bujorii, muzica și creativitatea transformă orașul într-un adevărat spectacol de primăvară”, au transmis reprezentanții Primăriei Sectorului 1.

Decor floral pentru fotografii

Unul dintre punctele centrale ale festivalului va fi Strada Atelierului, unde artiștii vor realiza picturi live chiar în mijlocul zonei amenajate pentru eveniment, într-un spațiu deschis publicului. Tot aici va fi amplasată și o căruță decorată floral, pregătită ca decor pentru fotografii. ”Un decor spectaculos și instagramabil”, spun organizatorii.

Copiii vor avea parte de ateliere creative și activități interactive, iar adulții se vor bucura de concerte, zone gastronomice și produse tradiționale românești aduse de producători locali.

Concerte în Piața Matache

Serile festivalului din Matache vor include recitaluri susținute de Mircea Baniciu, Corul Madrigal și Ozana Barabancea, alături de tineri muzicieni ai Academiei Copiilor și elevi ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu” și ai Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti”.

Totodată, organizatorii anunță că vor fi amplasate rulote gastronomice, degustări și standuri cu produse nealimentare.

Robotică și spectacole la Amzei

În paralel, Piața Amzei va găzdui ateliere de pictură, desen și modelaj floral, cursuri gratuite de robotică pentru copii, spectacole de magie, facepainting și demonstrații de karate pentru începători și avansați.

Printre momentele speciale pregătite pentru public se numără spectacolul „Cei trei purceluși”, susținut de actorii Teatrul Ion Creangă, un concert susținut de Nicu Alifantis, precum și reprezentații pregătite de Andra Gogan Dance Academy și tinere artiste de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”.

Accesul publicului este gratuit în ambele locații.

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Fernando Alonso și-a cumpărat o mașină second-hand. SURPRIZĂ! Ce a găsit pe locul din dreapta față
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Prima comună din România în care sătenii se încălzesc cu apă geotermală: „Ne-a făcut primarul prințese”
Libertatea
Buletine electronice gratuite până în 2026. Ce informații conțin noile cărți de identitate și cine poate beneficia
CSID
Când se deschide Transfăgărășan în 2026. Autoritățile au început deja deszăpezirea „celui mai frumos drum din lume”
Promotor