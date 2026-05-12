Mesajul Jandarmeriei Române înainte de concertul Metallica: Nothing Else Matters but your safety

Jandarmeria Română a transmis un mesaj video, în limba engleză, dedicat miilor de fani care vor asista la concertul Metallica. Filmul a fost realizat pe Arena Națională și conține mai multe referiri la piesele celebrei trupe. Un jandarm român apare în imagini în timp ce cântă la chitară.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
12 mai 2026, 14:44, Evenimente
Filmul este însoțit de o scurtă introducere în limba română.

„Mâine, pe Arena Națională, 20.000 de fani veniți din afara României vor fi prezenți pentru concertul Metallica. Pentru ca experiența să rămână una memorabilă, am pregătit câteva recomandări inspirate din piesele care au scris istorie. De ce? Pentru că, indiferent de limbă, Nothing Else Matters but your safety”, a transmis Jandarmeria Română pe Facebook.

În imagini apare un tânăr jandarm care cântă la chitară. De asemenea, o tânără angajată a Jandarmeriei transmite un mesaj în limba engleză cu mai multe referiri la piesele celebre ale trupei Metallica.

„The Unforgiven will be those who break the rules (n.r. Neiertați vor fi cei care încalcă regulile)… Sad but True incidents can happen so stay aware of your surroundings (n.r. Incidente triste, dar adevărate, se pot întâmpla, așa că fii atent la împrejurimi)… Ride the Lighting of the moment safely, responsibly (n.r. Călărește fulgerul momentului în siguranță și responsabil)”, a spus jandarmerița, printre altele.

Concertul va începe miercuri, la ora 18.00, pe Arena Națională din București. În deschidere vor cânta două trupe din SUA și Franța. Metallica va urca pe scenă la ora 20.30. Concertul este sold-out, iar organizatorii au luat măsuri speciale de securitate.

Recomandarea video

