Avantaje și dezavantaje meseriei. Cine se luptă cu birocrația, dar bea cafea caldă deasupra munților

Pilotul Tom Copestake a dezvăluit pentru Express unele aspecte ale meseriei sale necunoscute publicului. El a povestit cât de grea poate fi activitatea, dar și ce senzație are când bea cafea caldă zburând peste munți. Pilotul lucrează pentru compania Wizz Air.

„Există părți ale pământului pe care le privim de sus, pe care nimeni nu a călcat vreodată, este foarte tare. Felul în care te face să te simți cu adevărat mic, dar cumva insignifiant. Să privești în jos la această întindere de zăpadă în munți sau nisip în deșert, este cel mai încântător sentiment, îl ador”, a declarat Tom Copestake în exclusivitate pentru Express.

În timp ce se bucură de priveliștile incredibile de la ferestrele cabinei de pilotaj, el poate bea o ceașcă de cafea caldă.

„Avem câteva plecări matinale, având o ceașcă de cafea și un croissant, trecând peste Alpi, cu această priveliște fabuloasă în fața mea, nimic nu se compară cu asta”, a dezvăluit pilotul.

Pilotajul nu-i foarte greu

El a mai spus că pilotajul nu este o activitate foarte solicitantă.

„Am avut oameni care m-au întrebat: «Nu stai pur și simplu acolo și zbori la propriu?»” Dar nu așa funcționează lucrurile. Avioanele pe care le folosește [compania] implică atât de multă automatizare și asistență, practic pilotează avionul pentru noi. Nu îl controlăm literalmente, ci îl programăm să facă ceea ce vrem noi să facă și să ne asigurăm că face asta, în siguranță și eficient. Nu este chiar atât de epuizant pe cât ai putea crede”, a adăugat pilotul.

Totuși, pilotul recunoaște că în culise se desfășoară o muncă uriașă, care implică și birocrație.

„Se desfășoară o cantitate imensă de muncă în culise. Cu toții am stat acolo, ca pasageri, când apare un anunț care spune: Tocmai terminăm ultimele proceduri, dar noi chiar suntem serioși. Se întâmplă atât de multe lucruri pentru a putea duce călătorii de la punctul A la punctul B, există o orchestră lungă și o coregrafie în culise, împreună cu o cantitate imensă de muncă care s-a desfășurat înainte ca pasagerii să urce la bord și să își ocupe locul”, a precizat Tom Copestake.