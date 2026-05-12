Războiul din Orientul Mijlociu afectează până și ambalajele chipsurilor. Japonia trece la pachete alb-negru

Cel mai mare producător japonez de chipsuri va renunța la ambalajele colorate pentru 14 dintre produsele sale, după ce conflictul din Orientul Mijlociu și blocarea Strâmtorii Hormuz au afectat aprovizionarea cu materii prime necesare producerii cernelii pentru tipar.
Chipsurile colorate devin monocrome/sursa foto: X
Maria Miron
12 mai 2026, 13:40, Life-Inedit
Compania Calbee a anunțat marți că va „revizui specificațiile ambalajelor” pentru o parte dintre produse, din cauza „instabilității aprovizionării cu anumite materii prime rezultată din escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu”.

Potrivit Le Figaro, problema este legată de deficitul de naphta – un derivat petrolier utilizat în numeroase industrii, inclusiv la producerea ambalajelor și a cernelurilor pentru imprimare.

Chipsurile colorate devin monocrome

În mod normal, chipsurile Calbee sunt vândute în ambalaje colorate, în special în nuanțe de portocaliu și galben, însă compania a prezentat deja imagini cu noile pachete monocrome.

Începând de la sfârșitul lunii mai, mai multe sortimente de chipsuri și gustări populare pe bază de creveți vor fi vândute în ambalaje alb-negru.

Și alte companii iau în calcul ambalaje alb-negru

De asemenea, grupul agroalimentar japonez Itoham Yonekyu Holdings analizează trecerea la ambalaje monocrome sau utilizarea altor tipuri de cerneală pentru unele produse, din cauza efectelor conflictului asupra lanțurilor de aprovizionare.

Criza a fost amplificată de blocarea Strâmtorii Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din hidrocarburile transportate la nivel mondial. Perturbările au dus la creșterea prețurilor și la probleme de aprovizionare pentru industriile dependente de produsele petroliere.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat anterior că autoritățile încearcă să compenseze deficitul prin creșterea importurilor de produse chimice derivate din naphta din alte regiuni.

