Un bărbat din Japonia este suspectat că și-a ucis soția și i-a ars trupul în incineratorul grădinii zoologice

Bărbatul, în vârstă de treizeci de ani, care lucrează a Grădina Zoologică Asahiyama din insula Hokkaido din nord, este interogat în cadrul unei anchete privind dispariția soției sale, al cărei corp nu a fost încă găsit, potrivit Le Figaro.

Potrivit presei locale, el le-a spus anchetatorilor că a folosit incineratorul instalației, destinat în mod normal deșeurilor și cadavrelor de animale, pentru a arde corpul „timp de câteva ore”. Ancheta este în desfășurare, iar grădina zoologică, închisă de la începutul lunii pentru pregătirile pentru sezonul estival, a trebuit să amâne redeschiderea, programată inițial pentru miercuri.

„Poliția desfășoară în prezent o anchetă, iar unitatea noastră va coopera pe deplin”, a declarat grădina zoologică într-un comunicat publicat miercuri. Parcul zoologic a adăugat că își va relua operațiunile vineri.