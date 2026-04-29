Un bărbat din Japonia este suspectat că și-a ucis soția și i-a ars trupul în incineratorul grădinii zoologice

Un bărbat este interogat de poliția japoneză, care îl suspectează că și-a ucis soția și că i-a aruncat trupul în incineratorul de la grădina zoologică unde lucrează, a relatat presa locală miercuri, 29 aprilie.
Laurentiu Marinov
29 apr. 2026, 14:40, Știri externe

Bărbatul, în vârstă de treizeci de ani, care lucrează  a Grădina Zoologică Asahiyama din insula Hokkaido din nord, este interogat în cadrul unei anchete privind dispariția soției sale, al cărei corp nu a fost încă găsit, potrivit Le Figaro.

Potrivit presei locale, el le-a spus anchetatorilor că a folosit incineratorul instalației, destinat în mod normal deșeurilor și cadavrelor de animale, pentru a arde corpul „timp de câteva ore”. Ancheta este în desfășurare, iar grădina zoologică, închisă de la începutul lunii pentru pregătirile pentru sezonul estival, a trebuit să amâne redeschiderea, programată inițial pentru miercuri.

„Poliția desfășoară în prezent o anchetă, iar unitatea noastră va coopera pe deplin”, a declarat grădina zoologică într-un comunicat publicat miercuri. Parcul zoologic a adăugat că își va relua operațiunile vineri.

