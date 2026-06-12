Japonia revine în cursa spațială: noua rachetă H3, lansată cu succes după două eșecuri majore

Racheta H3 a fost lansată vineri de la Centrul Spațial Tanegashima, din sud-vestul Japoniei. Potrivit JAXA, treapta a doua a funcționat conform planului și a plasat încărcătura pe orbita vizată. La bord s-au aflat șase microsateliți dezvoltați de universități și organizații japoneze, care au fost separați cu succes după lansare, scrie AP.

Misiunea a reprezentat primul zbor al configurației „H3-30”, o variantă echipată cu trei motoare LE-9 alimentate cu combustibil lichid și fără boostere auxiliare. Noua versiune este gândită pentru a reduce costurile și pentru a crește competitivitatea Japoniei pe piața lansărilor comerciale.

O lansare crucială după două eșecuri

Succesul era esențial pentru programul spațial japonez. În martie 2023, primul zbor al rachetei H3 s-a încheiat cu un eșec după ce motorul treptei a doua nu a pornit. Un alt incident a avut loc în decembrie 2025, când racheta nu a reușit să plaseze un satelit de navigație pe orbita planificată. După acel eșec, programul a fost suspendat, iar o nouă problemă ar fi reprezentat o lovitură serioasă pentru ambițiile spațiale ale Japoniei.

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Racheta H3 a fost dezvoltată de JAXA și Mitsubishi Heavy Industries pentru a înlocui vechiul model H-2A, considerat unul dintre cele mai fiabile vehicule de lansare din lume. Autoritățile japoneze consideră că o capacitate proprie și competitivă de transport spațial este esențială atât pentru dezvoltarea programului național spațial, cât și pentru securitatea țării. Pe termen lung, Japonia speră să ajungă la șase-opt lansări H3 pe an și să folosească noua generație de rachete inclusiv pentru viitoarea misiune spre Marte programată pentru 2028.