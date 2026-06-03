Cer senin pe Marte. NASA surprinde una dintre cele mai clare panorame realizate vreodată pe Planeta Roșie

Alături de Lună, Marte este una dintre cele mai explorate și studiate planete de către omenire. Planeta Roșie este și cea mai asemănătoare cu Pământul din Sistemul Solar, motiv pentru care cercetarea ei este esențială, atât pentru a înțelege cum funcționează planetele, cât și pentru a afla dacă ar putea susține viața umană, scrie El Economista.

În cazul agenției spațiale americane NASA, din 2020 este activ pe Marte un vehicul robotizat numit Perseverance, care se ocupă de explorarea în profunzime a planetei. În toți acești ani, roverul a fost esențial pentru numeroase descoperiri și observații.

Cea mai recentă dintre ele este o imagine cu un cer senin pe Marte, care arată planeta într-un mod nemaivăzut până acum. Există însă un detaliu important: fotografia este una compusă, realizată dintr-un total de 96 de imagini diferite captate de Perseverance într-o zonă cunoscută sub numele de „Falbreen”.

„Cerurile, relativ lipsite de praf, oferă o vedere clară asupra terenului marțian. Iar în acest mozaic, am accentuat contrastul culorilor, ceea ce scoate în evidență diferențele dintre sol și cer”, spune Jim Bell, cercetător principal al sistemului Mastcam-Z de la Universitatea de Stat din Arizona, din Tempe.

Echipa științifică a misiunii Perseverance afirmă că zona Falbreen prezintă un interes special, deoarece ar putea fi unul dintre cele mai vechi terenuri pe care roverul le-a explorat până acum.