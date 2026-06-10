Zeci de mii de japonezi protestează după ce Donald Trump a publicat un clip generat de I.A. în care apare ca Naruto

Petiția, lansată inițial în martie, a fost relansată marți, după ce sâmbătă, pe platforma Truth Social, președintele a publicat un videoclip în care este prezentat sub forma personajului Naruto Uzumaki, relatează AFP.

Donald Trump has posted an AI clip of himself as Naruto on Truth Social pic.twitter.com/5Tp8y3Cqut — Anime Updates (@animeupdates) June 6, 2026

Controversa nu este una nouă. În luna martie, Casa Albă a publicat o postare care combina imagini ale unor lovituri militare americane asupra Iranului cu secvențe din filme și seriale populare, inclusiv din franciza manga și anime „Yu-Gi-Oh!”.

Relansarea petiției a fost descrisă de organizatori drept „urgentă”, cu scopul de a aduce preocupările fanilor în atenția deținătorilor drepturilor de autor asupra acestor opere.

Prin această petiție, fanii își exprimă profunda îngrijorare cu privire la distorsionarea mesajului original al creațiilor artistice.

„Timp de mulți ani, aceste lucrări au inspirat publicul din întreaga lume, transmițând valori precum curajul, prietenia și perseverența. Din acest motiv, mulți fani sunt îngrijorați atunci când imaginile din aceste lucrări par a fi folosite în contexte politice sau militare care pot diferi de intențiile creatorilor originali sau ale deținătorilor de drepturi”, se arată în petiție.