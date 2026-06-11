„Parcă e om”. Reacția unei gorile după o ceartă cu partenera sa a cucerit internetul

O gorilă care pare să regrete o ceartă cu partenera sa cucerește internetul.
Clipul de un minut îl surprinde pe Kiyomasa cu brațul drept încrucișat peste corp și mâna stângă sprijinită pe gură, privind în depărtare.
In a Japanese zoo, famous male gorilla Kiyomasa was filmed sinking into deep thought after a quarrel with his partner. pic.twitter.com/CWmuF6GRFY
— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026
Imaginile au fost filmate la Grădina Zoologică și Botanică Higashiyama din Nagoya, la scurt timp după un conflict cu partenera sa, conform Ndtv.
Detaliul nu a făcut decât să aprindă imaginația internauților.
Kiyomasa s-a născut pe 1 noiembrie 2012 și este fiul lui Shabani, gorila cu spate argintiu devenită celebră la nivel mondial pentru aspectul său remarcabil.
Comentariile au inundat rețelele sociale în câteva ore.
„Așa arăt eu după ce am dus o glumă prea departe cu soția mea”, a scris un utilizator.
„Soțul meu are exact aceeași expresie când pierde o ceartă și se mută în cealaltă cameră”, a adăugat altul.
Un al treilea a rezumat simplu: „Cel mai familiar pentru oricine a trecut printr-o ceartă”.
Pentru milioane de spectatori, Kiyomasa a surprins perfect sentimentul universal de a retrăi o ceartă mult după ce s-a terminat.