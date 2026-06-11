„Parcă e om”. Reacția unei gorile după o ceartă cu partenera sa a cucerit internetul

O gorilă care pare să regrete o ceartă cu partenera sa cucerește internetul.

Clipul de un minut îl surprinde pe Kiyomasa cu brațul drept încrucișat peste corp și mâna stângă sprijinită pe gură, privind în depărtare.

In a Japanese zoo, famous male gorilla Kiyomasa was filmed sinking into deep thought after a quarrel with his partner. pic.twitter.com/CWmuF6GRFY — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

Imaginile au fost filmate la Grădina Zoologică și Botanică Higashiyama din Nagoya, la scurt timp după un conflict cu partenera sa, conform Ndtv.

Detaliul nu a făcut decât să aprindă imaginația internauților.

Kiyomasa s-a născut pe 1 noiembrie 2012 și este fiul lui Shabani, gorila cu spate argintiu devenită celebră la nivel mondial pentru aspectul său remarcabil.

Internetul s-a recunoscut în el

Comentariile au inundat rețelele sociale în câteva ore.

„Așa arăt eu după ce am dus o glumă prea departe cu soția mea”, a scris un utilizator.

„Soțul meu are exact aceeași expresie când pierde o ceartă și se mută în cealaltă cameră”, a adăugat altul.

Un al treilea a rezumat simplu: „Cel mai familiar pentru oricine a trecut printr-o ceartă”.

Pentru milioane de spectatori, Kiyomasa a surprins perfect sentimentul universal de a retrăi o ceartă mult după ce s-a terminat.