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„Parcă e om”. Reacția unei gorile după o ceartă cu partenera sa a cucerit internetul

O gorilă de 13 ani dintr-o grădină zoologică din Japonia a cucerit internetul cu o reacție pe care mii de oameni au recunoscut-o imediat. Kiyomasa a fost filmat stând singur, cu mâna la gură și privind în gol, la scurt timp după o ceartă cu partenera sa.
„Parcă e om”. Reacția unei gorile după o ceartă cu partenera sa a cucerit internetul
Andreea Tobias
11 iun. 2026, 11:12, Știrile zilei
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O gorilă care pare să regrete o ceartă cu partenera sa cucerește internetul.

Clipul de un minut îl surprinde pe Kiyomasa cu brațul drept încrucișat peste corp și mâna stângă sprijinită pe gură, privind în depărtare.

Imaginile au fost filmate la Grădina Zoologică și Botanică Higashiyama din Nagoya, la scurt timp după un conflict cu partenera sa, conform Ndtv.

Detaliul nu a făcut decât să aprindă imaginația internauților.

Kiyomasa s-a născut pe 1 noiembrie 2012 și este fiul lui Shabani, gorila cu spate argintiu devenită celebră la nivel mondial pentru aspectul său remarcabil.

Internetul s-a recunoscut în el

Comentariile au inundat rețelele sociale în câteva ore.

„Așa arăt eu după ce am dus o glumă prea departe cu soția mea”, a scris un utilizator.

„Soțul meu are exact aceeași expresie când pierde o ceartă și se mută în cealaltă cameră”, a adăugat altul.

Un al treilea a rezumat simplu: „Cel mai familiar pentru oricine a trecut printr-o ceartă”.

Pentru milioane de spectatori, Kiyomasa a surprins perfect sentimentul universal de a retrăi o ceartă mult după ce s-a terminat.

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