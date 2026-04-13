Fatou, cea mai bătrână gorilă din lume care trăiește în captivitate, sărbătorită la Grădina Zoologică din Berlin

Fatou, o gorilă de câmpie din vest, a ajuns în ceea ce era pe atunci Berlinul de Vest în 1959. Se credea că avea în jur de 2 ani la acea vreme, deși data exactă a nașterii ei nu este cunoscută – 13 aprilie este ziua ei de naștere, potrivit AP. Gorilele pot trăi aproximativ 35-40 de ani în sălbăticie și mai mult în captivitate.

Fatou a devenit cea mai în vârstă rezidentă a grădinii zoologice în 2024, în urma morții lui Ingo, un flamingo. Se credea că pasărea avea cel puțin 75 de ani și trăia la grădina zoologică din 1955.

Fatou s-a născut probabil în sălbăticie, în vestul Africii, dar povestea spune că un marinar francez a scos-o din Africa și a dat-o la schimb pentru a-și acoperi nota de plată la barul din Marsilia, Franța. Un comerciant francez de animale ar fi vândut-o apoi la grădina zoologică.

În zilele noastre, Fatou locuiește într-un țarc propriu și preferă să se distanțeze de celelalte gorile de la grădina zoologică la bătrânețe. Și-a pierdut dinții și suferă de o ușoară artrită și pierderea auzului.

Însă Christian Aust, supraveghetorul primatelor de la Grădina Zoologică din Berlin, a spus că este prietenă cu îngrijitorii, chiar dacă este încă puțin încăpățânată.