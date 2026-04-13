Prima pagină » Știri externe » Fatou, cea mai bătrână gorilă din lume care trăiește în captivitate, sărbătorită la Grădina Zoologică din Berlin

Fatou, cea mai bătrână gorilă din lume care trăiește în captivitate, sărbătorită la Grădina Zoologică din Berlin

Fatou, cea mai bătrână gorilă din lume care trăiește în captivitate, și-a sărbătorit luni cea de-a 69-a aniversare cu un ospăț, ronțăind roșii cherry, sfeclă roșie, praz și salată verde la Grădina Zoologică din Berlin.
Fatou, cea mai bătrână gorilă din lume care trăiește în captivitate, sărbătorită la Grădina Zoologică din Berlin
Foto: Zoo Berlin
Laurentiu Marinov
13 apr. 2026, 19:46, Știri externe

Fatou, o gorilă de câmpie din vest, a ajuns în ceea ce era pe atunci Berlinul de Vest în 1959. Se credea că avea în jur de 2 ani la acea vreme, deși data exactă a nașterii ei nu este cunoscută – 13 aprilie este ziua ei de naștere, potrivit AP. Gorilele pot trăi aproximativ 35-40 de ani în sălbăticie și mai mult în captivitate.

Fatou a devenit cea mai în vârstă rezidentă a grădinii zoologice în 2024, în urma morții lui Ingo, un  flamingo. Se credea că pasărea avea cel puțin 75 de ani și trăia la grădina zoologică din 1955.

Fatou s-a născut probabil în sălbăticie, în vestul Africii, dar povestea spune că un marinar francez a scos-o din Africa și a dat-o la schimb pentru a-și acoperi nota de plată la barul din Marsilia, Franța. Un comerciant francez de animale ar fi vândut-o apoi la grădina zoologică.

În zilele noastre, Fatou locuiește într-un țarc propriu și preferă să se distanțeze de celelalte gorile de la grădina zoologică la bătrânețe. Și-a pierdut dinții și suferă de o ușoară artrită și pierderea auzului.

Însă Christian Aust, supraveghetorul primatelor de la Grădina Zoologică din Berlin, a spus că este prietenă cu îngrijitorii, chiar dacă este încă puțin încăpățânată.

