Americanii au construit un robot cu 20 de picioare și ochi care se mișcă și vede instantaneu în orice direcție

Americanii au numit noul robot Argus. Potrivit ABC News, este un robot cu 20 de picioare și ochi construit pentru a se mișca și a vedea instantaneu în orice direcție. Cercetătorii americani de la Universitatea Duke au încercat o abordare diferită de cea clasică în care roboții imită mișcările oamenilor, câinilor și insectelor sau alte forme simetrice găsite în natură.

Noul robot pare să se inspire din „viața extraterestră”, așa cum este ea imaginată de oameni. Cercetătorii s-au concentrat pe uniformitatea în acțiune pe care au numit-o „simetrie dinamică”, iar rezultatul a fost Argus.

Robotul rulant are camere atașate la 20 de picioare telescopice conectate la corp central. Fără față, spate, sus sau jos, robotul poate vedea și se poate mișca instantaneu în orice direcție.

„În loc să măsurăm cum sunt aranjate picioarele în jurul unei alte părți a corpului, măsurăm cât de repede se poate mișca în orice direcție. Cine a spus, știi, dacă ai un robot care să ne ajute în cel mai eficient mod, trebuie să arate ca noi?””, a spus un cercetător.

May 28, 2026

Americanii au testat robotul în diferite situații

În timpul testelor, Argus a fost folosit pe plaje și în zone cu vegetație abundentă, rostogolindu-se peste obstacole. Se poate cățăra pe pereți și funcționează chiar dacă se rup unele picioare sau se strică unul dintre motoare.

Cei care au participat la teste au spus că robotul este complet diferit de tot ce au văzut până în prezent, iar rezultatele au fost foarte bune. În viitor, Argus va putea fi folosit pe teren de orice fel, sub apă și chiar în aer, în misiuni diverse, inclusiv de salvare, căutare și transport.