Mii de oameni vor să viziteze un loc care nu există pe nicio hartă

Backrooms este un decor fictiv creat pe internet, imaginat ca o rețea infinită de încăperi goale, luminate de neoane.

Conceptul pornește de la ideea că o persoană poate aluneca accidental în afara realității obișnuite și poate rămâne captivă într-un labirint monoton, fără o ieșire clară, potrivit ScienceDaily.

De la prima apariție online, în 2019, fenomenul Backrooms s-a extins pe Reddit, TikTok, YouTube și platforme de gaming. Utilizatorii îi construiesc împreună hărțile, poveștile și mitologia. O mare parte din conținutul creat de utilizatori include imagini tulburătoare și povești înfricoșătoare despre coridoare cu tapet galben și spații goale, asemănătoare unor birouri, care există în afara sau dincolo de realitate.

La prima vedere, Backrooms poate părea doar o altă legendă urbană modernă, precum Slenderman sau Experimentul Rus al Somnului. Însă cercetările sugerează că are loc ceva mai important: se schimbă interesul consumatorilor pentru spațiile asociate cu horrorul sau trauma, pentru modul în care acestea sunt prezentate și pentru noile modalități de a le experimenta.

În spatele tapetului galben

Backrooms a început cu o singură imagine tulburătoare postată anonim pe internet: un labirint claustrofobic de camere fără ferestre, cu tapet galben ieftin, mochetă veche și lumini fluorescente puternice.

Captivați de combinația vagă de amenințare și nostalgie pe care o transmitea imaginea, utilizatorii au început să inventeze povești și să speculeze că Backrooms este o dimensiune ascunsă în care oamenii ar putea ajunge accidental.

Într-o lume în care turismul comercial, rețelele sociale și vlogurile au făcut ca aproape fiecare destinație să fie fotografiată, fiecare experiență să fie evaluată și fiecare loc ascuns să devină conținut online, misterul Backrooms părea diferit.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Backrooms se deosebește de filmele horror clasice sau de poveștile cu fantome. În loc să consume pasiv o narațiune finalizată, publicul participă activ la construirea și explorarea mediului.

Horrorul locurilor familiare

Cercetările despre „dark tourism” arată că oamenii sunt atrași de locurile asociate cu moartea, dezastrele, tragediile și misterul, fie că este vorba despre foste închisori, situri abandonate sau locuri legate de evenimente istorice tulburătoare. Aceste destinații oferă experiențe încărcate emoțional, simbolic sau existențial.

Backrooms duce această logică într-o direcție nouă și participativă. Spre deosebire de turismul virtual către locuri reale cu istorie întunecată, Backrooms nu are o locație fizică și nici o tragedie reală pe care să o comemoreze. În schimb, oferă un mediu imaginar creat colectiv pe internet, dominat de neliniște, abandon și sentimentul că te afli între două lumi.

Interesul pentru Backrooms persistă tocmai pentru că nu are o mitologie fixă, o geografie reală sau o istorie bine definită, permițând utilizatorilor să atribuie propriile semnificații unor locuri care, totuși, par surprinzător de familiare. Cu decorul lor învechit, holurile asemănătoare celor din hoteluri, plafoanele suspendate și spațiile de birouri abandonate, Backrooms amintește de acele „non-locuri” ale vieții moderne pe care mulți le recunosc, dar rareori le observă.

În acest sens, Backrooms arată cum cultura digitală începe să transforme experiențele asociate în mod tradițional cu turismul, făcând ca banalul să devină amenințător.