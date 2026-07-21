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Fără precedent: femeile și bărbații nu vor mai avea voie să circule pe aceleași străzi într-un oraș din Israel

Un oraș israelian pregătește separarea circulației femeilor și bărbaților pe anumite străzi. Potrivit autorităților locale, măsura răspunde cerințelor comunității haredi, formată din evrei ultraortodocși care, din motive religioase, limitează contactul dintre femei și bărbați în spațiul public.
Fără precedent: femeile și bărbații nu vor mai avea voie să circule pe aceleași străzi într-un oraș din Israel
Foto: Noam Revkin Fenton/Flash90
Maria Miron
21 iul. 2026, 16:52, Știri externe
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Este vorba despre Bnei Brak, un oraș israelian cu o populație majoritar haredi. Într-o primă etapă, proiectul vizează două străzi din apropierea mai multor săli de evenimente și spectacole, unde vor fi montate indicatoare și bariere care vor separa fizic circulația femeilor și bărbaților.

Primăria invocă regulile rabinilor

Potrivit autorităților locale, proiectul este pregătit de mai mulți ani și ar urma să fie extins ulterior și pe alte străzi din oraș.

Într-un comunicat oficial, municipalitatea le-a cerut locuitorilor să respecte noile reguli, precizând că instrucțiunile rabinilor sunt „foarte clare și nu necesită explicații”.

Primăria este convinsă că locuitorii vor respecta noile reguli, deoarece urmează îndrumările liderilor religioși. „Populația orașului, care ascultă de marii rabini și ține seama de îndrumările lor, va respecta această solicitare”, au transmis autoritățile locale, citate de Le Figaro.

„Se cred stăpânii populației”

Proiectul a fost criticat de consilieri locali din oraș, care acuză administrația că ignoră problemele importante ale comunității.

„Ar trebui să se concentreze mai mult pe furnizarea serviciilor municipale de bază decât pe controlul comportamentului în spațiul public”, au declarat aceștia, citați de Le Figaro.

„Decidenții din primărie se cred stăpânii populației. Rolul lor este să asigure curățenia, să administreze infrastructura și transportul. Există atât de multe probleme în acest oraș de care nu se ocupă, iar în schimb intervin în lucruri care nu îi privesc”, spun consilierii contestatari.

Proiectul este condamnat și de activiștii pentru egalitatea de gen, care susțin că măsura urmărește excluderea femeilor din spațiul public.

„Liderii religioși din Israel vor să excludă femeile de peste tot, iar dacă nu îi oprim, acest lucru va continua. Monstrul segregării este de nestăvilit”, spun activiștii.

Precedente în Israel

În Israel au mai existat forme de separare între femei și bărbați în comunitățile ultraortodoxe, inclusiv autobuze cu locuri separate și evenimente organizate distinct pe criterii de gen.

Au existat și încercări de a extinde această separare în spațiul public. În 2017, Curtea Supremă a Israelului a obligat municipalitatea orașului Beit Shemesh să înlăture indicatoarele care le cereau femeilor și bărbaților să circule pe părți diferite ale străzii, într-un cartier ultraortodox.

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