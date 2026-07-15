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Nu doar Roma și Veneția. Cele cinci comori ascunse ale Italiei pe care merită să le descoperi

Vara, orașe precum Florența, Roma și Veneția sunt invadate de turiști. Publicația britanică The Week a alcătuit un top cu destinații italiene mai puțin cunoscute, dar la fel de atractive.
Nu doar Roma și Veneția. Cele cinci comori ascunse ale Italiei pe care merită să le descoperi
Andreea Tobias
15 iul. 2026, 08:57, Știrile zilei
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Cinci orașe promit aceeași frumusețe ca Roma sau Veneția, însă fără aglomerația marilor centre turistice.

Livorno

Livorno este un oraș portuar de pe coasta de vest a Toscanei. Este o oprire populară pentru navele de croazieră, dar funcționează bine și ca destinație de weekend de sine stătătoare. Orașul se află la doar 19 kilometri sud de Pisa. A fost construit de familia Medici în secolul al XVI-lea, pentru a controla comerțul mediteranean. Barurile se întind de-a lungul canalelor, iar bisericile vechi, armene și olandeze, se degradează în tăcere.

Vizitatorii pot merge la al treilea cel mai mare acvariu din Italia sau pot explora fortărețele Medici din centrul orașului.

Torino

Torino, capitala regiunii Piemont, are palate baroce impresionante și priveliști complete asupra Alpilor. Orașul este locul de naștere al vermutului și al tradiției italiene a aperitivului. În fiecare a doua duminică din lună, târgul de vechituri Gran Balon atrage vânători de chilipiruri. Aici se găsesc mobilier retro și haine vintage.

Publicația britanică susține că „orașul oferă adevărata Italie, departe de turismul de masă”.

Genova

Genova este adesea folosită doar ca escală spre Riviera Italiană, dar merită vizitată ca destinație de sine stătătoare. Orașul portuar are caracterul și cultura culinară a Romei, dar fără afluxul mare de turiști. Este descrisă drept o alternativă la Marsilia, cu străzi colorate și deluroase. Palazzo Rosso găzduiește interioare rafinate și o colecție de artă impresionantă. Vizitatorii pot rătăci prin aleile medievale înguste și pot explora parcurile ascunse ale orașului.

Bologna

Bologna are un centru medieval bine păstrat și o bucătărie tradițională apreciată. Orașul este numit rivalul mai puțin cunoscut al Romei și Veneției. Porticurile sale de renume mondial și statuile monumentale atrag vizitatori curioși.

Piața Quadrilatero oferă un amestec colorat de cârnați, brânzeturi, fructe și legume. Orașul are și pizzerii apreciate și terase populare de-a lungul trotuarelor.

Trieste

Trieste are o zonă extinsă la malul apei și bulevarde largi. Orașul păstrează o cultură istorică a cafenelelor, cu grădini publice frumoase. Muzeul de artă Museo Revoltella este considerat una dintre atracțiile principale. Vizitatorii pot alege trasee pentru biciclete sau plimbări pe stânci de pe coastă. Feriboturile duc spre orașul Muggia, cunoscut pentru peștele proaspăt la grătar.

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