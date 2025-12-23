Cel mai subestimat oraș din Italia. Este autentic italian, are o mâncare senzațională, dar nu se impune în topurile turistice

Orașul antic Matera este considerat o minune sculptată în piatră. Localitatea care este inclusă și în patrimoniul UNESCO, este unul dintre secretele bine păstrate ale Italiei. Experții spun că este cel mai subestimat oraș din Italia, potrivit Express. Deși este autentic italian și are o mâncare senzațională, orașul nu se impune în topurile turistice. De aceea, orașul are un alt mare avantaj: nu este aglomerat.

Orașul este recomandat celor care vor să evite aglomerația specifică destinațiilor populare din Italia. Situat în regiunea Basilicata, orașul antic Matera are cu de 20 de ori mai puțini turiști decât Roma și de trei ori mai puțini decât Pisa. Statistica arată că Roma atrage aproximativ 22,2 milioane pe an, Pisa are circa trei milioane, iar Matera nu ajunge nici măcar la un milion.

Un oraș cu o istorie de peste 10.000 de ani

Un alt mare avantaj al orașului Matera este istoria bogată. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume, cu dovezi ale vieții umane care datează din anul 10.000 î.Hr. Cunoscut drept „Al Doilea Betleem”, orașul seamănă cu o scenă înghețată în timp. De aceea, este folosit frecvent drept cadru pentru filme și alte producții video.

Bijuteria coroanei este Sassi di Matera, un complex de locuințe rupestre antice, lăcașuri de cult și scări în spirală, toate sculptate direct în stâncile de calcar. Spre deosebire de grandioasele monumente de marmură din Roma, la Matera casele au fost create prin îndepărtarea rocilor, în loc să se construiască peste ele.

Cu o înălțime de peste 386 de metri, cele 12 niveluri sunt conectate printr-o rețea de alei, scări și curți interioare. Locuințele rupestre au fost ocupate până în secolul al XX-lea, când au fost declarate improprii pentru locuirea permanentă. Guvernul i-a mutat pe locuitori în locuințe noi între anii 1952 și 1970. În vechile case au fost amenajate hoteluri, restaurante, magazine

Matera este și o destinație perfectă pentru gurmanzi. Comunitatea are o tradiție culinară născută din gătitul țărănesc. La loc de frunte sunt faimoasele Pane di Matera, o pâine conică cu maia, și Cialledda, o salată tradițională făcută cu pâine, roșii și usturoi.