Cele mai aglomerate centre urbane din Europa. Un oraș de lângă România are 36 de turiști pentru fiecare locuitor

Un studiu realizat de echipa Holidu pe parcursul acestui an a identificat orașele cu cel mai dezechilibrat raport turiști/rezidenți. Contrar așteptărilor, orașe renumite precum Londra, Barcelona sau Paris nu se află în primele zece poziții. În schimb, o destinație neașteptată a ocupat primul loc, potrivit Express.

Cele mai aglomerate orașe din Europa

Pe locul 10 este Tallinn. Capitala Estoniei are 10 turiști la fiecare locuitor fiind urmată de Dublin, Irlanda, cu aproximativ 11 vizitatori. Urmează Amsterdam (Olanda) cu 12 vizitatori pe cap de locuitor, Heraklion (Grecia) și Florența (Italia) ambele cu 13 turiști, Reykjavík (Islanda) cu 16 vizitatori și Rhodos (Grecia) cu 21 de turiști.

În top trei sunt orașe din Belgia, Italia și Croația. Pe locul trei se află Bruges care are 21 de turiști pe cap de locuitor. Pe doi se situează Veneția, tot cu aproximativ 21 de vizitatori. Pe primul loc se află detașat Dubrovnik, orașul croat având 36 de turiști pentru fiecare locuitor.

Cel mai aglomerat oraș

Dubrovnik este cunoscut pentru străzile sale fermecătoare, pietruite, dar și pentru ieșirea la mare. Orașul Vechi, înconjurat de zidurile istorice, este cea mai aglomerată zonă a comunității. Milioane de turiști trec prin zonă. Efectul este că orașul a devenit din ce în ce mai scump pe măsură ce popularitatea sa a crescut.

Europa are numeroase destinații de vacanță, de la plaje însorite și stațiuni de schi acoperite de zăpadă, până la zone ideale pentru city-break. Aceste destinații au devenit un magnet pentru turiști, atrăgând milioane de vizitatori străini în fiecare an. Prin urmare, chiar și locurile considerate odinioară „bijuterii ascunse” se confruntă acum cu efectele supraturismului.

Un bun exemplu este Albania. Mica țară din Balcani înregistrează un boom fără precedent în turism. Anul trecut, Albania a avut peste 7,5 milioane de turiști, iar estimările arată că vor fi 10 milioane de vizitatori în anul următor.