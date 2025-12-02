Cea mai aglomerată țară din lume se află în Europa. Pe străzi, la fiecare localnic sunt trei turiști

Austria a obținut titlul de cea mai aglomerată destinație turistică din lume. Acest lucru poate fi considerat o surpriză deoarece a depășit destinații de vacanță populare din întreaga lume.

Austria are o populație de nouă milioane de locuitori, însă atrage aproximativ 32 de milioane de turiști în fiecare an. În 2024, o cercetare realizată de MoneyTransfers.com a constatat că pentru fiecare rezident există de peste trei ori mai mulți turiști. Raportul este de un localnic la 3,6 turiști, potrivit express.co.

Cei mai mulți turiști atrage capitala țării, Viena. Cunoscut sub numele de „Orașul Viselor”, Viena are milioane de vizitatori. Printre atracțiile din oraș se numără Palatul Schönbrunn, Opera din Viena și Muzeul de Istorie Naturală. Capitala Austriei este plină de o arhitectură barocă frumoasă, repere istorice și o viață de noapte vibrantă datorită barurilor și restaurantelor aglomerate.

Orașe sufocate de turiști

Orașul este obișnuit să găzduiască un număr mare de vizitatori însă alte părți ale țării care devin din ce în ce mai populare nu sunt atât de bine pregătite. De exemplu, Hallstatt este un oraș mic căutat de turiști pentru casele sale alpine pitorești, cascadele și lacurile sărate, toate înconjurate de un lanț muntos înzăpezit. Practic, orașul, despre care se zvonește că a fost inspirația pentru Regatul Arendelle din filmul Disney Frozen, se confruntă cu fenomenul numit „supraturism”.

Lacul din Hallstatt a devenit un loc viral pentru selfie-uri, însă, în încercarea de a reduce numărul de turiști, au fost ridicate garduri de lemn pentru a bloca priveliștea. Reacțiile negative s-au înmulțit pe rețelele de socializare, iar gardurile au fost ulterior demontate.

Orașul, care este un sit protejat de Patrimoniul Mondial UNESCO, are aproximativ 800 de locuitori. Înainte de pandemie, traficul pietonal în oraș a crescut la aproximativ 10.000 de vizitatori pe zi.

Primarul orașului Hallstatt, Alexander Scheutz, a decis să introducă o limită a numărului de autocare și mașini care au voie să intre în zonă. Autoritățile locale își doresc să reducă numărul de turiști cu o treime.