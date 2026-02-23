Orașele cu cea mai bună mâncare și cele mai bune școli de gătit din întreaga lume se află într-o singură țară

Cele mai bune orașe din lume pentru mâncare sunt toate în Italia, potrivit Express. Țara se mândrește cu unele dintre cele mai bune experiențe culinare din lume, fapt confirmat de un studiu realizat de Titan Travel.

Clasamentul arată că Italia este cea mai bună țară din lume pentru gurmanzi, șapte dintre orașele sale fiind desemnate drept cele mai bune pentru o experiență culinară de calitate. Clasamentul nu a ținut cont doar de calitatea produselor ci și de gradul de dezvoltare a școlilor de gătit.

„Astăzi, călătorii vor să facă mai mult decât să vadă obiectivele turistice. Vor să experimenteze cu adevărat o destinație. Mâncarea este o modalitate fantastică de a face acest lucru, deoarece te conectează direct la viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți permite să faci ceva, să înveți ceva și să te întorci cu o abilitate valoroasă. Cele mai satisfăcătoare experiențe tind să vină de la bucătari locali și bucătării de familie, unde nu numai că vei învăța rețete, dar vei auzi și poveștile din spatele lor”, a declarat Cassie Strickland, de la Titan Travel.

Cei care vor să învețe cum să gătească cea mai bună mâncare din lume, trebuie să meargă la Florența. Orașul cunoscut pentru arta și istoria fascinante are și numeroase cursuri culinare. În oraș se organizează 231 de cursuri de gătit, dintre care trei sferturi sunt clasificate la patru stele sau mai mult. În top mai apar orașe din toate regiunile Italiei.

Orașe de top cu cea mai bună mâncare

Florența, Italia

Palermo, Italia

Bologna, Italia

Roma, Italia

Veneția, Italia

Napoli, Italia

Milano, Italia