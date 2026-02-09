Lista celor mai primitoare orașe din lume. Pe primul loc este o localitate din Europa

Lista celor mai primitoare orașe din lume cuprinde comunități de pe aproape toate continentele, potrivit Express. Statistica a fost realizată cu ajutorul datelor de la Booking.com. Cel mai primitor oraș din lume a fost declarat Montepulciano din Italia.

Montepulciano este un oraș cu o populație de doar 14.000 de locuitori, din regiunea Toscana, în centrul Italiei. Localitatea cu rădăcini în timpul Renașterii este așezată pe vârful unui deal înconjurat de terenuri agricole.

Trecutul fascinant al orașului și arhitectura sa i-au adus titlul de „Perla Cinquecento”. Clădirile foarte vechi sunt bine conservate oferind turiștilor senzația unei călătorii în timp.

Printre cele mai spectaculoase clădiri pe care Montepulciano le are de oferit se numără magnificul Duomo, construit între secolele al XVI-lea și al XVII-lea. Celebra primărie a orașului a fost și ea creată de renumiți arhitecți renascentiști din Florența vecină.

De asemenea, Montepulciano este o destinație foarte prietenoasă cu pietonii, majoritatea străzilor fiind desemnate zone fără mașini. Străzile sunt pline de restaurante și magazine, Montepulciano fiind cunoscut pentru mâncare și vin. Orașul este înconjurat de vii unde se produce un vin protejat.

Totodată, comunitatea păstrează o tradiție din secolul al XIV-lea, cunoscută sub numele de „Bravio delle botti”. În cadrul acesteia, participanții rostogolesc un butoi enorm de vin pe străzile orașului.

Lista primelor 10 orașe

Lista completă a celor mai primitoare orașe de pe Pământ este următoarea:

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwan

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Regatul Unit

Fredericksburg, Texas, Statele Unite

Pirenópolis, Brazilia

Swakopmund, Namibia

Takayama, Japonia

Noosa Heads, Australia

Klaipeda, Lituania