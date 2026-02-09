Schiță a lui Michelangelo, vândută la licitație pentru un preț-record de 27 de milioane de dolari

Un desen necunoscut anterior de Michelangelo a fost vândut la Christie’s pentru 27,2 milioane de dolari, stabilind un nou record de licitație pentru artist, anunță reăprezentanții Casei.
Potrivit Christie’s, proprietarul desenului a trimis o imagine a acestuia prin intermediul unui portal online pentru o evaluare preliminară.
Un specialist de la casa de licitații a identificat lucrarea ca fiind un studiu al piciorului drept al Sibilei Libiene, una dintre figurile – cheie de pe tavanul Capelei Sixtine din Vatican.
Dintre cele aproximativ 600 de coli ale lui Michelangelo care au supraviețuit până astăzi – doar o fracțiune din miile de desene pe care trebuie să le fi produs – acesta este unul dintre cele doar aproximativ 50 de studii referitoare la Capela Sixtină.
Desenul este realizat cu cretă roșie și datează din 1511–1512, când Michelangelo lucra la a doua parte a picturii de pe tavan.
„În cei peste 23 de ani de când lucrez în domeniu, am avut privilegiul să văd multe momente minunate reprezentând picturile maeștrilor vechi, dar astăzi le-am depășit pe toate”, a declarat Andrew Fletcher, directorul global al departamentului de picturi „Maeștri Vechi” de la Christie’s, care a plasat oferta câștigătoare în numele clientului său.
„Aceasta a fost o piesă excepțională, cu o poveste minunată. Am avut mai mulți ofertanți în sală, la telefon și online, deoarece aceasta era probabil singura șansă pe care un colecționar ar fi putut-o avea de a achiziționa un studiu pentru, probabil, cea mai mare operă de artă realizată vreodată. Sunt foarte mândru de echipa mea pentru că a recunoscut această lucrare pentru ceea ce este și pentru că a adus-o în acest punct”, a spus Giada Damen, specialistă în Departamentul de Desene Vechi ale Casei Christie, care a identificat puternicul studiu în cretă roșie drept un desen original de Michelangelo, realizat în pregătirea piciorului drept al figurii monumentale a Sibilei Libiene, aflată la capătul estic al plafonului Basiliei Sixtine.
Desenul a fost estimat la o valoare de 1,5-2 milioane de dolari înainte de licitație, dar interesul colecționarilor a fost semnificativ mai mare.
Lotul a făcut parte din licitația Christie’s de desene ale unor maeștri vechi și pictură britanică, care a inclus și lucrări de Rembrandt, Titian și William Blake.
Casa de Licitații Cristie’s a avut vânzări de 6,2 miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 6% față de anul precedent.
Vânzările la licitații au totalizat 4,7 miliarde de dolari (în creștere cu 8%), vânzările private reprezentând alte 1,5 miliarde de dolari.