Gestul banal care a devenit trend viral pe rețelele sociale

Un gest absolut banal a devenit trend pe rețelele de socializare: băutul apei fierbinți, imediat după trezire.

Trendul se numește „Becoming Chinese” și a fost popularizat de creatoarea de conținut Sherry Zu. Ea promite un start echilibrat al zilei, fără cofeină și fără scroll agresiv.

Băutul apei calde de dimineață are și o explicație în medicina tradițională chineză, care se axează pe ideea că, dimineața, corpul este într-o stare de răceală, iar băutul apei calde o elimină prin activarea energiei interne.

Ce se întâmplă în corp când bem apă caldă

Potrivit analizelor fiziologice, consumul de apă caldă, la o temperatură cuprinsă între 50 și 60 de grade Celsius, declanșează o serie de reacții imediate în organism. Căldura acționează ca un vasodilatator – vasele de sânge se dilată, iar asta duce la o circulație mai bună și la o relaxare generală a musculaturii.

Specialiștii arată că apa caldă poate susține digestia, facilitând tranzitul intestinal și reducând senzația de balonare. În plus, creșterea ușoară a temperaturii corporale poate activa anumite mecanisme metabolice, ceea ce duce, în unele cazuri, la transpirație și la eliminarea substanțelor reziduale prin piele.

Un studiu publicat anterior în Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism sugerează că hidratarea cu lichide calde poate influența temporar rata metabolică, deși efectul nu este spectaculos și nu poate fi comparat cu beneficiile unei alimentații echilibrate sau ale mișcării.

Gen Z, probabil, prima generație care trăiește cu intenție

Trendul nu se oprește la apa simplă.

Generația Z a dus obiceiul mai departe, transformând espressoarele în surse de apă caldă. În căni apar felii de măr, lămâie sau fructe de goji – ingrediente care adaugă aromă, dar și un aport modest de antioxidanți.

Pentru mulți tineri, gestul nu este doar despre sănătate, ci despre ritual: un moment de pauză, de conștientizare, într-o dimineață care nu începe cu scroll agresiv și cofeină.

Apă caldă, nu fierbinte

Medicii atrag însă atenția asupra unui aspect esențial: temperatura. Apa nu trebuie să depășească 65 de grade Celsius.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că băuturile consumate constant la temperaturi mai mari pot crește riscul de afecțiuni ale esofagului.

Cu alte cuvinte, apa fierbinte poate fi benefică, dar nu trebuie confundată cu apa clocotită.

Gestul simplu, care nu promite miracole

Fie că este vorba despre influența trendului „Becoming Chinese” sau despre o căutare personală a echilibrului, consumul de apă caldă dimineața pare să marcheze o schimbare de mentalitate.

Tot mai mulți oameni renunță la soluțiile rapide și caută ritualuri simple, accesibile, ușor de integrat în rutina zilnică.

Un gest mic, fără promisiuni miraculoase, dar care amintește că uneori sănătatea începe cu lucruri simple: o cană, puțină liniște și un corp ascultat mai atent.