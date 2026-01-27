Dolj: Bărbat care traversa un râu, surprins de creșterea bruscă a nivelului apei

Intervenția a avut loc marți în localitatea Călugărei, județul Dolj. Echipajele de intervenție ale ISU Dolj au acționat pentru salvarea unui bărbat surprins de creșterea bruscă a nivelului râului Desnățui.

Acesta a încercat să traverseze cursul de apă, însă nu a mai putut ajunge la mal.

La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă și o barcă de salvare din cadrul ISU Dolj, alături de echipaje ale SVSU și SAJ.

Bărbatul a fost salvat de pompieri și este evaluat medical la fața locului.

ISU Dolj reamintește că traversarea cursurilor de apă poate deveni extrem de periculoasă, mai ales în situațiile în care nivelul apei crește rapid.