Diana Buzoianu, despre scumpirea apei. Coaliția, pusă să decidă

Întrebată joi, după ședința de Guvern, în ce stadiu se află proiectul de creștere a costului apei industriale, ministra Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns că scenariile nu sunt încă pregătite.

Există un jalon în PNRR care obligă consolidarea mecanismului de finanțare al ANAR pentru investiții în infrastructură.

Ministra a spus că este nevoie de consens în coaliție și în guvern. Neîndeplinirea jalonului atrage penalități de aproximativ un miliard de euro.

Populația nu trebuie să plătească mai mult

Întrebată dacă majorarea costului apei industriale va duce la scumpiri în lanț pentru populație, Buzoianu a răspuns că nu vede o rațiune pentru care prețul final să crească.

Buzoianu a fost întrebată cine va suporta costurile suplimentare. Operatorii ar trebui să accepte profituri mai mici, nu să transfere costurile către consumatori.

A adăugat că statul nu ar trebui să facă profit pe creșterea prețurilor în situații dificile pentru cetățeni.

Cum își vor reduce profiturile operatorii

Întrebată cum va impune statul reducerea profiturilor operatorilor economici, ministra a evitat un răspuns concret. Discuțiile vor fi purtate când scenariile vor fi gata. Majoritatea operatorilor vizați sunt companii de stat.

30 de miliarde de lei, necesarul pentru infrastructura anti-inundații în 15 ani

Referitor la sumele necesare, Buzoianu a explicat că Banca Mondială a calculat un necesar de aproximativ 30 de miliarde de lei. Sunt bani pentru lucrările critice de infrastructură împotriva inundațiilor, pe o perioadă de 15 ani.

În 2024 s-au executat doar 50-60 de milioane de lei pentru baraje, de aproape 10 ori mai puțin decât era necesar.

Ministra a spus că banii vor merge prioritar spre baraje în zone de risc și spre lucrări noi în zone vulnerabile.