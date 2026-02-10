Raport despre stația de la Curtea de Argeș: Turbiditatea apei brute la intrare, aproximativ egală cu cea de la ieșire / „Bazinele de apă filtrată nu au fost curățate şi dezinfectate de aproximativ 20 de ani”

„Staţia este funcţională, dar prezintă riscuri operaţionale semnificative motiv pentru care considerăm că intervențiile recomandate sunt prioritare pentru siguranța procesului şi trebuie efectuate în regim de urgenţă”, este concluzia specialiștilor de Veolia România Soluții Integrate S.A., în raportul finalizat și trimis marți autoitățiilor locale după controlul la Statia de producţie şi tratare a apei potabile Curtea De Arges, operată de S.C. Aquaterm AG98 S.A, ce asigură alimentarea cu apă a Municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe Băiculeşti, Valea laşului, Valea Danului şi Albeşti.

Documentul analizat de Mediafax cuprinde și analiza costurilor estimate pentru implementarea măsurilor propuse a fi realizate în regim de urgență, astfel încât după implementarea acestora Municipiul Curtea de Argeş să furnizeze locuitorilor municipiului apă potabilă, dar și propunerea de retehnologizare a STAP cu termen mediu de execuţie.

Principalele deficiențe

În această stație, apa brută este preluată din râul Argeş şi este transportată gravitațional subteran printr-o conductă de oţel Dn 600. Conducta iese din subteran şi, după un tronson scurt de aproximativ 1 metru cu un ştuț şi robinet de prelevare probe, se bifurcă şi refulează apа brută într-o camera de amestec fără agitator electromecanic.

Potrivit specialiștilor, instalația nu este prevăzută cu instrument de măsură al debitului injectat. La data vizitei, în urma verificării concentrației soluției de sulfat de aluminiu, s-a constatat că se doza o soluție foarte diluată, care nu putea realiza coagularea – flocularea în proces.

„Acest lucru explica faptul că turbiditatea apei brute la intrarea în decantoare (27 NTU) era aproximativ egală cu turbiditatea apei la ieșirea din decantoare (25NTU)”, arată raportul.

Potrivit raportului, modul de operare a decantoarelor a fost depășit în momentul în care calitatea apei brute a scăzut.

„Stația este prevăzută cu două decantoare cu pod raclor. Decantoarele nu sunt prevăzute сu agitator central. Apa este distribuită către cele două decantoare prin două conducte Dn 500. Operatorii au afirmat că revizia anuală a decantoarelor este efectuată conform planului de mentenanță. La momentul vizitei, cele două decantoare erau în funcțiune, iar podurile racloare erau oprite. Conform operatorilor, podul raclor este pornit la fiecare 2 zile şi efectuează o rotație, apoi nămolul este evacuat folosind pompele de nămol. Ulterior podul este oprit pentru alte 2 zile. Acest mod operare era, probabil, suficient atunci când parametrii de calitate ai apei brute erau semnificativ mai buni”, arată specialiștii Veolia.

Conform operatorilor citați în raport, turbiditatea apei înainte de bazinele de stocare a apei filtrate (prelevată imediat după filtrare) este mai mică față de turbiditatea apei din bazinul de aspirație a pompelor care distribuie apa către oraș.

„Bazinele de apă filtrată nu au fost curățate şi dezinfectate de aproximativ 20 de ani”, se precizează în raport.

Potrivit documentului, tubulatura şi armăturile filtrelor sunt într-o stare de degradare excesivă, cu coroziune foarte avansată la toate elementele şi cu reparaţii de urgenţă prin înglobarea porţiunii de conductă spartă cu beton rapid în cofraj.

„Aceasta poate ceda în orice moment şi este imperativă înlocuirea completă a conductelor şi a armăturilor pe termen lung”, arată specialiștii.

În plus, în instalaţie sunt șase pompe de spălare a filtrelor de diferite dimensiuni şi debite, dar doar două sunt funcţionale.

„Problemele apărute în momentul în care nivelul în lacul de acumulare Vidraru a scăzut au constat în creşterea turbidității apei brute de la valori anterioare de 9 NTU la 30 NTU. Filiera de tratare cuprinde următoarele etape: pompare apa brută, decantare, filtrare rapidă pe strat de nisip şi dezinfectie. La momentul evaluării inițiale, parametrii de calitate ai apei brute la intrarea în Stația de tratare erau următorii: Turbiditate = 27 NTU; PH = 6.60. Dacă toate sistemele stației ar fi funcţionale, s-ar crea condiții sa ajungă la valori sub 1 NTU, după filtrare şi 4 NTU la consumator (conform cerintelor din OG 7/2023)”, au conchis specialiștii.