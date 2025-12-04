Criza apei. Surse: Apa menajeră ar putea fi reluată de vineri, iar apa potabilă pe 8 decembrie, dacă analizele DSP sunt conforme

Calendarul este, însă, condiționat de rezultatele de la analizele Direcției de Sănătate Publică (DSP) Prahova. Totuși așteptările sunt ca acceste rezultate să se întoarcă ca fiind pozitive.

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat joi, printr-un comunicat de presă, că procesul de tratare a apei a fost reluat, iar Stația de Tratare Voila primește, încă de miercuri, apă brută.

„Ieri, la ora 15:30, a început alimentarea aducțiunii și amorsarea sistemelor ESZ de la Stația de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentați toți operatorii din județ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00”, au transmis Apele Române.

Imediat după finalizarea amorsării, DSP Prahova urmează să preleve probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Reintroducerea apei în rețelele Hidro Prahova se va face doar după confirmarea că apa respectă toți parametrii fiziologici și bacteriologici.

Oficialii mai precizează că Stația de Tratare Voila a început deja să primească apă brută printr-o conductă specială:

„Încă de ieri, Stația de Tratare Voila a început să primească apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID, direcționată către coada lacului de acumulare Voila. Procesul de tratare a apei a fost reluat, iar debitul transportat prin conductă către lacul de priză a crescut la 4 mc/s. Apele Române asigură volumul necesar de apă în parametri optimi și monitorizează permanent turbiditatea.”

Pentru perioada imediat următoare, au fost identificate și soluții alternative, susțin reprezentanții instituției: au fost create volume tampon cu turbiditate scăzută în bazinul de acumulare (BAC) de la Malul Vânat, pentru a susține reluarea alimentării cu apă.

Distribuția apei către populație nu a început încă, subliniază Apele Române, care atrag atenția și asupra unor informații eronate apărute în spațiul online.

„Distribuția apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informație contrară apărută în mediul online este falsă”, se arată în finalul comunicatului.

În aceste condiții, dacă probele de apă analizate de DSP vor fi conforme, alimentarea cu apă menajeră ar putea fi reluată de vineri, urmând ca apa potabilă să fie disponibilă, etapizat, începând de luni pentru cei peste 100.000 de oameni afectați.