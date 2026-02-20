Criza apei din Argeș. Bacteria Clostridium perfringens, depistată din nou. Gorghiu acuză blocaj politic

Alina Gorghiu a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, faptul că bacteria Clostridium perfringens este prezentă, din nou, atât la stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de apă din Curtea de Argeș. Prin urmare, problema apei nu a fost rezolvată, iar populația rămâne expusă unui risc sanitar major.

„Noile buletine de analiză DSP Argeș confirmă prezența bacteriei Clostridium perfringens inclusiv la ieșirea din stația de tratare și în rețeaua de distribuție. Asta înseamnă că sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeșeni sunt în continuare expuși unui risc real pentru sănătate”, a transmis Gorghiu.

Potrivit acesteia, în contextul în care municipiul are un excedent bugetar de peste 30 de milioane de lei, fondurile ar fi trebuit direcționate către lucrări urgente la stația de tratare și la rețeaua de apă.

„În același timp, Primăria Curtea de Argeș are un excedent de peste 30 de milioane de lei. Bani care puteau și trebuiau alocați pentru reparațiile urgente la stația de tratare și la rețeaua de apă”, a afirmat Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu acuză blocaj politic în alocarea fondurilor pentru finanțarea lucrărilor necesare

Gorghiu a criticat absența consilierilor locali PSD și USR de la o ședință a Consiliului Local, unde pe ordinea de zi s-ar fi aflat alocarea excedentului bugetar către operatorul de apă Aquaterm pentru finanțarea lucrărilor necesare.

„Mai grav, consilierii PSD și USR au refuzat să se prezinte la ședința Consiliului Local Curtea de Argeș, împiedicând formarea cvorumului, deși principalul punct pe ordinea de zi era exact alocarea excedentului bugetar către compania de apă Aquaterm, pentru finanțarea lucrărilor necesare. Proiectul a fost inițiat de consilierii liberali tocmai pentru a accelera rezolvarea acestei crize.

Absența deliberată de la această ședință înseamnă blocarea unei soluții concrete, în timp ce aproape 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă”, se mai arată în mesajul deputatei PNL.

„Primarul are obligația să asigure finanțarea din bugetul local. Consilierii au obligația să fie prezenți și să voteze soluțiile”, a conchis Gorghiu.

Vineri, DSP Argeș informează că ultimul buletin de analiză arată „prezența Clostridium perfringens la ieșire stația de tratare Cerbureni și într-o singură probă din rețeaua de distribuție — unitate de învățământ”. În aceste condiții, DSP Argeș anunță că „apa nu este destinată consumului uman și poate fi utilizată doar în scop menajer”.