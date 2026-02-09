Bogdan Ivan, așteptat la ora Guvernului. Ministrul va da explicații cu privire la criza apei potabile din Argeș

Biroul Permanent al Camerei Deputaților a dat curs solicitării USR, de a-l chestiona pe Bogdan Ivan cu privire la criza apei potabile din Argeș.

Ministrului Energiei i se va cere soluții pentru rezolvarea crizei apei potabile, dar și care au fost măsurile și pașii inițiali stabiliți alături de Hidroelectrica, pentru preîntâmpinarea acestei situații.

Reamintim că, în Argeș, peste 40.000 de locuitori nu au acces la apa potabilă. La sfârșitul lunii ianuarie analizele au confirmat prezența bacteriei Clostridium perfringens în rețea.

Reacționând la solicitarea USR, Bogdan Ivan, a declarat că obiectul Ministerului Energiei nu este acela de a furniza „apă potabilă sau nepotabilă”.

„Ministerul Energiei se ocupă de capacități de producție a energiei din România. După cum vedeți, de proiecte de finanțare. Nu avem în obiectul nostru de activitate furnizarea de apă potabilă sau nepotabilă”, a declarat Ivan săptămâna trecută.

Cu toate acestea, Ivan a precizat că atât el, cât și reprezentanții Hidroelectrica vor sprijini orice demers administrativ pentru rezolvarea situației din Argeș.