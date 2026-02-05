Profesorul din Argeș, bănuit că a agresat o fată de 13 ani, arestat preventiv

Tribunalul Argeș a decis măsura arestului preventiv pentru bărbatul în vârstă de 64 de ani, potrivit Argeș Press.

Bărbatul a fost reținut în data de 30 ianuarie, după ce mama fetei de 13 ani a sesizat autoritățile, cu privire la faptul că bărbatul ar fi sărutat-o pe fată pe obraji și pe buze, chiar pe holul școlii gimnaziale din comuna Dărmânănești.

Ulterior, bărbatul a fost arestat la domiciliu. Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung a contestat decizia.

Instanța a rejudecat cauza, iar contestația a fost admisă de magistrații Tribunalul Argeș.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea împrejurărilor în care fapta s-a petrecut.