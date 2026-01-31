Prima pagină » Social » Profesor din Argeș, reținut într-un dosar de agresiune sexuală asupra unei eleve de 13 ani

Un bărbat în vârstă de 64 de ani, cadru didactic, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar penal privind agresiunea sexuală asupra unui minor, a anunțat sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
31 ian. 2026, 22:48, Social

„La data de 30 ianuarie 2026, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Stâlpeni, au fost sesizați de către o femeie din comuna Dârmănești cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o unitate de învățământ din aceeași localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală. Din verificările efectuate a rezultat că, la data de 29 ianuarie 2026, în jurul orei 10:30, în timp ce se afla pe holul școlii gimnaziale din comuna Dârmănești, un cadru didactic de 64 de ani, ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji și buze”, a transmis IPJ Argeș.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Sâmbătă, în urma verificărilor efectuate de catre polițiști, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

