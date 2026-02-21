Prima pagină » Social » Șase bărbați reținuți în Timiș pentru viol și agresiuni sexuale asupra unor fete de 14 ani

Șase bărbați reținuți în Timiș pentru viol și agresiuni sexuale asupra unor fete de 14 ani

Șase bărbați au fost reținuți în Timiș, fiind acuzați că au violat și agresat sexuale fete de 14 ani.
Cosmin Pirv
21 feb. 2026, 10:22, Social

Potrivit Poliției Române, polițiștii din Timișoara au reținut șase bărbați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de viol asupra unui minor, agresiune sexuală asupra unui minor, tentativă de viol asupra unui minor și racolarea minorilor în scopuri sexuale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2025–2026, șapte bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 37 de ani ar fi întreținut relații sexuale, ar fi agresat sexual și ar fi racolat patru minore, în vârstă de 14 ani, pe raza județului Timiș.

Vineri au fost făcute șapte percheziții în localitățile Satchinez și Hodoni, județul Timiș, fiind depistate șase dintre persoanele bănuite de comiterea faptelor. Totodată, au fost ridicate mai multe bunuri.

Față de cei șase bărbați a fost dispusă măsura reținerii, urmând să fie prezentați sâmbătă Judecătoriei Timișoara cu propunere de arestare preventivă.

În continuare, polițiștii desfășoară sub coordonarea procurorului de caz, activități în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor, documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun.

