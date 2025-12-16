Sentință-șoc / 40 de ani de închisoare și 31 de capete de acuzare pentru patru români și un albanez care au violat fete minore în Anglia

Cinci bărbați au fost condamnați la pedepse care însumează aproape patru decenii de închisoare pentru infracțiuni sexuale grave comise asupra unor copii în localitatea Gateshead, din nord-estul Angliei, în urma unei anchete complexe derulate de poliția din Northumbria.
Investigația a fost declanșată după ce autoritățile au primit informații privind abuzuri comise între anii 2014 și 2019 asupra a șase victime, fete cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani.
Anchetatorii au descoperit un tipar de exploatare sexuală, cele mai grave fapte incluzând violuri multiple, inclusiv infracțiuni comise în grup asupra acelorași victime.
În total, șase bărbați au fost arestați în 2019 și 2020, fiind inculpați pentru 42 de infracțiuni.
După un proces de opt săptămâni la Curtea Coroanei din Newcastle, cinci dintre aceștia – patru cetățeni români și unul albanez – au fost găsiți vinovați pentru 31 de capete de acuzare.
Al șaselea inculpat a fost achitat.
Instanța a pronunțat următoarele sentințe:
Judecătorii au ținut cont de faptul că Aleksiu, Dura și Paun erau minori la momentul comiterii faptelor.
Șeful anchetei, detectivul-șef Graeme Barr, a declarat că victimele „au dat dovadă de un curaj extraordinar”, subliniind că agresorii „le-au furat copilăria în cel mai crud mod”.
Autoritățile au reafirmat că victimele infracțiunilor sexuale beneficiază de anonimat pe viață și au încurajat orice persoană abuzată să se adreseze poliției.