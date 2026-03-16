Un zbor din Orientul Mijlociu cu 134 de europeni, dintre care 96 de români, a aterizat în România

Un zbor care a fost finanțat de Uniunea Europeană a transportat în România din Orientul Mijlociu 134 de europeni, dintre care 96 de români.
Cosmin Pirv
16 mart. 2026, 15:06, Social

Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, numărul total al persoanelor repatriate ajunge astfel la peste 11.000 în ultimele săptămâni.

Cu plecare din Oman, zborul a transportat 96 de cetățeni români și 38 de cetățeni din alte țări europene, care fuseseră blocați în Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, UE a acoperit până la 75% din costurile de transport rutier pe care le-au plătit pasagerii pentru a ajunge în Oman.

De la începutul escaladării situației în regiune la sfârșitul lunii februarie, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență al UE a sprijinit aproape 90 de zboruri, aducând peste 11 000 de cetățeni europeni înapoi în Austria, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovacia și Suedia.

 

Recomandarea video

Noul sistem franco-italian de apărare antiaeriană SAMP/T NG, conceput pentru a contracara rachetele balistice și văzut ca o alternativă la Patriot, va fi testat în Ucraina
G4Media
Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran! S-a „luat” și de China!
Gandul
Amantlâc! Bogdan Stancu s-a cuplat cu o celebră prezentatoare TV, deși e căsătorit. Avem imaginile incendiare
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
Libertatea
Zodiile care primesc vești bune de Florii 2026. Schimbări neașteptate pentru trei semne zodiacale
CSID
Primul oraș din România cu radare fixe e-Sigur. Amenzile ajung acasă în câteva zile
Promotor