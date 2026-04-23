Unul dintre cei mai bogați oameni din lume avertizează că războiul din Orientul Mijlociu poate deveni o „catastrofă globală”

„Ați observat că lumea se află acum într-o criză foarte serioasă în Orientul Mijlociu… este foarte imprevizibilă”, a spus Arnault la adunarea generală anuală a LVMH, desfășurată joi, potrivit Financial Times.

Șeful LVMH a afirmat că grupul ar putea reveni pe creștere în toate diviziile sale în acest an, de la modă și genți la hoteluri și băuturi premium, dacă războiul dintre Statele Unite și Iran nu se prelungește.

„În caz contrar, va trebui să facem față unei crize”, a spus Arnault, adăugând că aceasta s-ar putea transforma într-o „catastrofă globală, cu evoluții economice extrem de grave”.

Conflictul, care riscă să afecteze cheltuielile consumatorilor la nivel global, a întârziat redresarea cererii pentru bunuri de lux după câțiva ani dificili.

Grupul listat la Paris, care deține branduri precum Louis Vuitton și Dior, a anunțat săptămâna trecută că războiul a redus cu un punct procentual creșterea vânzărilor din primul trimestru.

Statele Unite și Iran sunt într-un impas în ceea ce privește Strâmtoarea Ormuz, situație care afectează puternic transportul maritim și piețele energetice globale. În ultimele zile, cele două țări s-au acuzat reciproc că au încălcat acordul de încetare a focului.

Arnault are o relație apropiată cu președintele american Donald Trump, pe care îl cunoaște încă din anii 1980, când amândoi activau în domeniul imobiliar la New York. El a participat la ceremonia de învestire din ianuarie anul trecut.