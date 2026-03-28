Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 29. Rebelii houthi intră în război, lansând primul atac asupra Israelului / Nouă militari israelieni, răniți în sudul Libanului / SUA și Irakul anunță că vor „intensifica cooperarea”

Kievul respinge afirmațiile Iranului privind un atac asupra unui depozit ucrainean din Dubai

Ministerul de Externe al Ucrainei a respins declarația Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC), care susținea că a distrus un depozit ucrainean de apărare aeriană la Dubai.

„Este o minciună. Respingem oficial această informație”, a declarat purtătorul de cuvânt Heorhii Tîhîi. „Regimul iranian desfășoară frecvent astfel de campanii de dezinformare”.

Anterior, armata iraniană a afirmat că a vizat un depozit ucrainean de sisteme anti-dronă din Emiratele Arabe Unite, despre care spune că era folosit pentru a sprijini forțele americane.

Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în domeniul apărării

Ucraina și Emiratele Arabe Unite au convenit să coopereze în domeniul securității și apărării, în contextul atacurilor cu drone lansate de Iran în regiune, a anunțat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Vizita neanunțată a lui Zelenski în Emiratele Arabe Unite a avut loc la o zi după ce acesta a anunțat un acord similar cu Arabia Saudită, încheiat în condițiile în care statele din Golf se confruntă cu drone lansate de armata iraniană, ca represalii pentru loviturile SUA și Israelului, relatează AFP.

Președintele Iranului avertizează cu represalii „puternice” dacă sunt vizate infrastructura sau economia

Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a avertizat că Teheranul va răspunde „puternic” dacă vor fi atacate infrastructura sau centrele economice ale țării.

El a transmis și un mesaj statelor din regiune: „Dacă vreți dezvoltare și securitate, nu permiteți inamicilor noștri să poarte războiul de pe teritoriile voastre”.

Iranul susține că vizează doar interese americane din regiune. Oficialii din statele din Golf resping însă această afirmație, spunând că au fost lovite și obiective civile, inclusiv hoteluri, aeroporturi și zone rezidențiale.

SUA anunță că vor „intensifica cooperarea” cu Irakul

Statele Unite și Irakul vor „intensifica cooperarea” pentru a preveni atacurile și pentru a împiedica folosirea teritoriului irakian împotriva obiectivelor americane, a anunțat ambasada SUA la Bagdad.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Irakul a fost tot mai implicat în conflict, deși încercase să îl evite.

Grupări armate pro-iraniene au lansat atacuri cu drone și rachete asupra unor ținte americane, inclusiv asupra ambasadei SUA din Bagdad.

Cele două părți au anunțat și crearea unui „comitet comun de coordonare la nivel înalt”, care va gestiona eforturile de prevenire a atacurilor.

Nouă militari israelieni, răniți în sudul Libanului

Armata israeliană a anunțat că nouă militari au fost răniți în ultimele două zile în sudul Libanului.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), un ofițer a fost grav rănit, iar un alt militar a fost rănit în urma unui atac cu rachete antitanc, ieri.

În cursul nopții, armata a precizat că un alt ofițer a fost grav rănit, iar șase militari au fost răniți în urma unor tiruri de rachete.

Explozie lângă aeroportul din Erbil. Sistemul radar al aeroportului din Kuweit, avariat

O explozie a fost auzită în această dimineață în apropierea aeroportului internațional din Erbil, în nordul Irakului, relatează AFP.

Erbil găzduiește un important consulat al SUA, iar aeroportul este folosit și de consilieri militari ai coaliției internaționale conduse de Washington. Atacurile cu drone ale unor grupări pro-iraniene sunt frecvente în zonă, dar sunt de obicei interceptate.

În același timp, sistemul radar al aeroportului internațional din Kuweit a fost grav avariat într-un atac cu drone, au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

Atacul nu s-a soldat cu victime, a declarat un purtător de cuvânt.

Israelul a lansat noi atacturi asupra Libanului

Agenția de știri națională din Liban a relatat „o serie de atacuri” ale Israelului, în zori asupra orașului Majdal Selm, „atacuri succesive” asupra orașelor Kafra, Hanniyeh, Touline și Adloun și mai multe atacuri israeliene asupra Nabatiyeh, care au lovit „clădiri rezidențiale și comerciale și o stație de alimentare cu combustibil”, potrivit The Guardian.

Rebelii houthi confirmă primul atac asupra Israelului de la începutul războiului

Rebelii houthi au confirmat că au lansat un atac asupra Israelului, primul de la începutul conflictului, care durează de o lună.

Gruparea susține că a lansat mai multe rachete balistice către obiective militare israeliene din sudul Cisiordaniei ocupate. Anterior, armata israeliană a transmis că a detectat o rachetă lansată din Yemen.

Într-un comunicat, rebelii houthi, susținuți de Iran, au declarat că atacul vine ca răspuns la loviturile asupra infrastructurii civile din Liban, Iran, Irak și Palestina.

Gruparea a mai precizat că operațiunile vor continua până la atingerea obiectivelor.

Încă un portavion american se îndreaptă spre Orientul Mijlociu – CBS

Portavionul USS George H.W. Bush, capabil să transporte peste 80 de aeronave, va fi desfășurat în zona Comandamentului Central al SUA din Orientul Mijlociu, potrivit mai multor surse citate de CBS News.

Astfel, ar fi al treilea portavion american trimis în regiune în ultimele luni, după USS Abraham Lincoln și USS Gerald R. Ford.

Nava și grupul său de luptă au încheiat pregătirile la începutul lunii și ar putea participa la operațiunile americane din Iran, au declarat oficiali americani.

Fragmente căzute dintr-o rachetă balistică au rănit cinci persoane în Abu Dhabi

Cinci persoane au fost rănite în Abu Dhabi, după ce fragmente rezultate în urma interceptării unei rachete balistice au căzut la sol.

Racheta a fost interceptată în apropierea Khalifa Economic Zones, iar resturile au provocat două incendii, la care intervin autoritățile.

Israel susține că o rachetă a fost lansată din Yemen

Armata israeliană a declarat că a identificat lansarea unei rachete din Yemen în primele ore ale zilei de sâmbătă

Dacă informația va fi confirmată de Yemen, ar marca prima dată când această țară, considerată pe scară largă aliată cu Iran, se implică în conflict.

Houthi, care controlează o mare parte a Yemenului, au avertizat că ar putea deveni implicați în război.

Vineri, aceștia au declarat că au „degetele pe trăgaci” și sunt pregătiți pentru „intervenție militară directă” dacă noi alianțe se vor alătura Statelor Unite și Israel în conflict.

Explozii au fost auzite în tot Damascul

Schimburile de rachete continuă în Orientul Mijlociu, pe măsură ce războiul intră în a doua lună.

În primele ore ale zilei de sâmbătă, explozii au fost auzite în tot Damascul, în timp ce apărarea aeriană israeliană a interceptat rachete iraniene în spațiul aerian sirian, a anunțat televiziunea de stat siriană.

Aproximativ în același timp, armata israeliană a declarat că a identificat rachete lansate din Iran în direcția sa.

Militari americani răniți într-un atac cu rachete asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită

Mai mulți militari americani au fost răniți în urma unui atac cu rachete lansat de Iran asupra unei baze aeriene din Arabia Saudită.

Atacul a vizat Bza Aeriană Prince Sultan mai devreme astăzi, iar cel puțin o aeronavă a fost avariată, potrivit a doi oficiali americani citați de NBC News.

Sursele au precizat că niciuna dintre răniri nu pune viața în pericol.

Incidentul are loc după ce Iranul a avertizat că va face Statele Unite să plătească un „preț greu” pentru atacurile asupra infrastructurii sale energetice și nucleare desfășurate anterior în cursul zilei.

Potrivit datelor oficiale, cel puțin 303 militari ai Statelor Unite au fost răniți până în prezent în războiul cu Iranul.

Ce se știe despre atacurile din apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran

Centrala nucleară Centrala Nucleară Bushehr, situată în apropierea orașului de coastă Bushehr, la Golful Persic, a fost atacată pentru a treia oară, potrivit Organizației pentru Energie Nucleară a Iranului.

Primele informații arată că atacul, care a avut loc vineri la ora 23:40, nu a provocat „pagube tehnice” și nici victime.

Incidentul survine la o zi după ce șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Rafael Grossi, a avertizat că astfel de atacuri ar putea provoca „un accident radiologic major, care ar afecta o zonă extinsă din Iran și din afara acestuia”.

Atacul are loc și în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a afirmat că Statele Unite vor amâna până la 6 aprilie eventuale atacuri asupra obiectivelor energetice iraniene.

Centrala este operată în comun cu Rosatom, compania nucleară de stat a Rusia, care a evacuat în ultimele zile o parte din personalul său.

Iranul afirmă că un proiectil a lovit în apropierea centralei nucleare Bushehr

Organizația pentru Energie Atomică a Iranului a anunțat că un proiectil a lovit în apropierea Centralei Nucleare Bushehr, într-un incident pe care îl descrie drept al treilea atac atribuit forțelor Statelor Unite și Israelului, potrivit agenției Tasnim.

Atacul produs în cursul acestei nopți nu a provocat victime și nici pagube financiare sau tehnice, a precizat organizația.

Totodată, autoritățile iraniene au subliniat că vizarea instalațiilor nucleare cu scop pașnic reprezintă o încălcare clară a reglementărilor și angajamentelor internaționale privind imunitatea acestor obiective față de atacuri militare, avertizând că astfel de acțiuni ar putea amenința grav securitatea și siguranța regiunii.

Trump: Iranul este în retragere

Donald Trump vorbește în prezent despre războiul cu Iranul, afirmând că Teheranul este „în retragere”

„În această seară, suntem mai aproape ca niciodată de apariția unui Orient Mijlociu care este, în sfârșit, liber de teroarea, agresiunea și șantajul nuclear iranian”, le spune el participanților la evenimentul Future Investment Initiative din Miami.

Trump reia câteva dintre ideile pe care le repetă frecvent: că armata SUA este cea mai puternică din lume, că Iranul ar fi folosit o armă nucleară dacă ar fi reușit să dezvolte una și că armata Iranului a fost „decimată”.

„Tocmai m-am uitat – am mai avut o zi mare”, spune el.