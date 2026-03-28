Atac cu rachete iraniene în Arabia Saudită. 12 soldați americani au fost răniți

Un atac asupra unei baze americane din Arabia Saudită a rănit 12 soldați americani, dintre care doi grav, a declarat un oficial american pentru agenția de știri Reuters.
Andrei Rachieru
28 mart. 2026, 03:12, Știri externe

Lovitura a vizat baza aeriană Prince Sultan vineri și a implicat drone, provocând daune mai multor aeronave americane de realimentare.

Incidentul a avut loc la o zi după ce secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, declara că forțele militare iraniene au fost „distruse complet”.

Aceasta nu este prima dată când baza aeriană este atacată de Iran. Pe 1 martie, sergentul Benjamin N. Pennington, în vârstă de 26 de ani, a fost rănit la bază și a decedat câteva zile mai târziu.

Până în prezent, cel puțin 303 membri ai personalului american au fost răniți în contextul conflictului cu Iranul.

Recomandarea video

Războiul din Iran ar putea deveni furtuna perfectă pentru petrodolar
G4Media
Directorul FBI a căzut pradă hackerilor iranieni. Mai multe e-mailuri și imagini personale cu Kash Patel au ajuns în spațiul online
Gandul
Chef Florin Dumitrescu, un nou capitol! A făcut ANUNȚUL momentului: 'Din toamnă, ne vedem la...'
Cancan
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport
O firmă mufată politic livrează mâncarea bolnavilor din Spitalul Județean Tulcea. ANPC spune că funcționează fără autorizație
Libertatea
Ce conțin, de fapt, crenvurștii de post din comerț! Mulți români îi consumă fără să știe din ce sunt făcuți
CSID
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor