Atac cu rachete iraniene în Arabia Saudită. 12 soldați americani au fost răniți

Lovitura a vizat baza aeriană Prince Sultan vineri și a implicat drone, provocând daune mai multor aeronave americane de realimentare.

Incidentul a avut loc la o zi după ce secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, declara că forțele militare iraniene au fost „distruse complet”.

Aceasta nu este prima dată când baza aeriană este atacată de Iran. Pe 1 martie, sergentul Benjamin N. Pennington, în vârstă de 26 de ani, a fost rănit la bază și a decedat câteva zile mai târziu.

Până în prezent, cel puțin 303 membri ai personalului american au fost răniți în contextul conflictului cu Iranul.